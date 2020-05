Personlig tränare till Regeringsgatan! - Fitness 24seven AB - Instruktörsjobb i Stockholm

Fitness 24seven AB / Instruktörsjobb / Stockholm2020-05-25I rollen som Personlig Tränare på Fitness24seven kommer du att jobba i en miljö där träning och hälsa är i centrum. Fitness24Sevens målsättning är att göra personlig träning mer lättillgängligt för fler människor, bland annat genom att medlemskap inte är nödvändigt för att anlita en PT.Som Personlig Tränare får du ett varierande jobb där dina kunder står i fokus. Jobbet innebär mycket kontakt med olika typer av människor där du blir en viktig del i deras resa mot sina mål. Här får du en unik möjlighet att ta över befintlig kundbas och bygga upp din egen, för att kunna utveckla långsiktiga relationer.- Har en giltig FRISK PT-licens- Har en PT utbildning från ex. The Academy, SAFE, PT School, Axelsons eller motsvarande. FRISK-godkänd utbildning är önskvärt.- Har ett genuint intresse av träning och hälsa med viljan att utvecklas till en ännu bättre PT.- Vill göra karriär och har uthålligheten som krävs för att etablera dig som PT.- Motiveras av att arbeta mot individuella och gemensamma målsättningar.- Är ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt.- Är en utpräglad sälj- och serviceperson med god kommunikationsförmåga.- Behärskar svenska språket i tal och skrift eftersom all internutbildning sker på svenska samt att arbetsuppgifter såsom kost- och livsstilsrådgivning ställer krav på god verbal kommunikationsförmåga.- Erfarenhet som personlig tränare, instruktör och/eller tränare inom idrottsklubb/förening är meriterande liksom erfarenhet av försäljning och ledarskap.Fitness24Seven är en av världens snabbast växande gymkedjor och riktar sig till den vanliga motionären som tycker att kvalitativ träning inte skall kosta en förmögenhet. På drygt tio år har de gått från att ha ett enda gym i Malmö till att ha över 230 anläggningar i 6 länder på 3 olika kontinenter. Som medlem på Fitness24Seven har du tillgång till alla anläggningar, i alla länder, dygnet runt. Dessutom ingår gruppträning och det finns även separat avdelning för tjejer.Fitness24Seven har ett stort fokus kring CSR och arbetar bland annat mot organisationer som SOS-barnbyar. Värderingarna som genomsyrar företaget är long-term thinking, on the customers' terms, learning organisation, cooperation makes the team and social responsibility.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2020-05-25Fast och rörlig lönSista dag att ansöka är 2020-06-01Fitness 24Seven AB5239092