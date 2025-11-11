Personlig Tränare till Nordic Wellness Stockholm Sydost
2025-11-11
Bli Personlig Tränare på Nordic Wellness i Stockholm Sydost
Är du en inspirerande träningsprofil med passion för att hjälpa andra att nå sina mål? Då vill vi ha med dig i vårt team!
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med över 370 klubbar, ett antal padelanläggningar och över 500 000 medlemmar. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030.Vi är i ständig utveckling och söker nu fler drivna, resultatorienterade och engagerade personliga tränare som vill vara med och sprida träningsglädje på våra klubbar i Stockholm sydost.
Rollen som Personlig Tränare hos oss
Som PT hos Nordic Wellness är du mycket mer än en coach - du är en förebild, inspiratör och entreprenör. Du skräddarsyr träning efter individen och är med och skapar träningsglädje för både nybörjare och elitmotionärer. Ditt mål? Att hjälpa våra medlemmar att nå sina mål - och få dem att längta till nästa pass.
Du ansvarar för att:
Sälja in och marknadsföra dina tjänster
Bygga långsiktiga kundrelationer
Planera och genomföra kvalitativa PT-pass
Hålla ordning och bidra till att skapa en positiv träningsmiljö
Föra journaler och dokumentation med omsorg och noggrannhet
Du är även en viktig del av klubbens helhet - du stöttar teamet, bidrar till en härlig stämning och ger det lilla extra i vardagen.
Vi söker dig som:
Är licensierad personlig tränare från ett godkänt utbildningsföretag
Är självgående, ansvarstagande och målmedveten
Brinner för träning, hälsa och försäljning
Har förmågan att skapa starka relationer med både kunder och kollegor
Har dokumenterad kunskap inom kost & hälsa (meriterande)
Trivs med att jobba i ett högt tempo - både dag, kväll och helg
Du har ett naturligt driv att sätta mål - och älskar känslan av att överträffa dem. Det är din energi, din närvaro och ditt engagemang som får medlemmarna att välja just dig.
Vad vi erbjuder
Ett företag i stark tillväxt med höga ambitioner
En rolig och inspirerande arbetsmiljö
Introduktion och stöttning inom försäljning och medlemskontakt
Kollegor som brinner för träning och hälsa
Möjligheter att utvecklas - både som tränare och inom företaget
Kom ihåg att bifoga ditt certifikat/licens i ansökan.

Om tjänsten
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Flexibel - från några timmar i veckan till heltid
Placeringsort: Nordic Wellness-klubbar i Stockholm Sydost
Sök idag - vi vill höra från dig!
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://nordicwellness.se Arbetsplats
Nordic Wellness

Kontakt
Camilla Wahlkvist
camilla.wahlkvist@nordicwellness.se
076-215 21 58
9599993