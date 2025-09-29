Personlig Tränare till Nordic Wellness Helsingborg
2025-09-29
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med över 350 gym och ett antal Padelanläggningar runt om i landet. Det ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra klubbar och att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal och inte minst pris. Vi erbjuder ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar, har över 450 000 medlemmar och fortsätter vår expansionsresa framåt.
Nu letar vi efter fler ihärdiga, viljestarka och inspirerande entreprenörer, som hjälper oss med spridningen av träningsglädje i rollen som Personlig Tränare till våra klubbar i Helsingborg med omnejd, Åstorp, Klippan, Höganäs, Landskrona och Ängelholm.
Vill du anta utmaningen? Låt oss berätta mer!
Att vara Personlig Tränare på Nordic Wellness
Något av det bästa du vet är att sprida känslan vidare av ett bra träningspass. Vad är ett bra träningspass? Ingen kan förklara det bättre än du! För du vet att vissa uppmuntras bäst av ett tydligt mål, att bara riktigt hårt arbete är vägen till ett nytt personbästa. Och du vet att andra försöker hitta träningsglädjen för första gången och behöver en lugnare väg för att hitta sin plats på gymmet.
När du börjar jobba på Nordic Wellness är vår förhoppning att det finns medlemmar som är där och tränar, om inte bara, så till stor del för att just DU är deras personliga tränare. Ibland kanske det till och med är dina marknadsföringsknep som gör att de hittar vår klubb från första början.
Dina egenskaper att knyta kontakter och skapa relationer till kunder och medarbetare är uppskattade här. Och din förmåga att själv administrerar och på egen hand sälja dina tjänster är vad som kommer få dig att trivas extra bra hos oss.
Vad söker vi hos dig?
Vi söker dig som har gått en personlig tränarutbildning hos ett godkänt utbildningsföretag och kan stolt visa ditt väl förvärvade certifikat. Ditt egna ansvar kommer sättas på prov. Du brinner för försäljning och drivs av att sätta mål - extra mycket av att slå dom. Du får givetvis hjälp genom att synas på vår hemsida och i säljande material på klubben, men det är din drivkraft och engagemang som kommer vinna dina kunders hjärtan.
Du ser det som en självklarhet att hjälpa dina kollegor med att hålla klubben fräsch, du höjer servicegraden hos oss och gör det lilla extra för att lyfta träningsupplevelsen för våra medlemmar.
Din känsla för ordning märks också i ditt sätt att föra journaler och rapporter. Du gör det förstås för att du vet att dina kundrelationer kräver omsorg, att kunderna litar på att du leder dem mot resultat de inte hade klarat nå utan din hjälp.
Tjänsten är en timanställning, har du möjlighet att jobba allt från några timmar i veckan till heltid är det av intresse. Du kommer att arbeta både dagar, kvällar och helger. Kan du dessutom visa oss dokumenterad kunskap inom kost och hälsa utöver din PT-utbildning är vi än mer övertygande om att du kommer göra ett fantastiskt jobb hos oss!
Att jobba på Nordic Wellness
Träningsbranschen växer fortfarande och du kommer snabbt att förstå att Nordic Wellness inte är något undantag. Att fler och fler vill ha hjälp med att nå sin träningspotential är lika självklart som att fysisk aktivitet är bra för människan.
Här erbjuds du en stimulerande arbetsplats med flera års erfarenhet av yrket. Du får en introduktion för att komma igång och stöttning i försäljning längst vägen. Bered dig på ett utmanande, energirikt och ständigt utvecklande företag.
Bifogat i din ansökan vill vi få med din licens eller certifikat. Vänta inte med din ansökan, vi vill få in vår nya stjärna så snart vi hittar dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sportlife M W AB
(org.nr 556539-9747), https://nordicwellness.se Arbetsplats
Nordic Wellness Jobbnummer
9530999