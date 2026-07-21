Personlig Tränare Till Healthyfitness365
Caicedo Vega, Kevin / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2026-07-21
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Vi söker en extraanställd personlig tränare till Healthyfitness365!
Plats: Byalagsgatan 12F
Anställningsform: Extraanställning vid behov (varierande arbetstider: dag och kväll)Publiceringsdatum2026-07-21Om företaget
Healthyfitness365 är en modern och personlig träningsstudio som brinner för att hjälpa våra klienter nå sina hälsomål. Vi erbjuder en inspirerande och positiv miljö där både klienter och personal trivs. Hos oss fokuserar vi på högkvalitativ träning, individanpassad coaching och långsiktiga resultat.
Vi expanderar och söker nu en engagerad och passionerad personlig tränare som vill bli en del av vårt team.
Vem är du?
Vi letar efter dig som älskar träning och hälsa, och som har en naturlig förmåga att motivera och inspirera andra. Du är flexibel och kan hoppa in vid behov, både dag- och kvällstid. För att lyckas hos oss tror vi att du:
Är certifierad personlig tränare (utbildning enligt branschstandard är ett krav).
Har ett genuint intresse för människor och förstår vikten av individanpassad träning.
Är positiv, lösningsorienterad och har en professionell inställning.
Har förmåga att arbeta självständigt, samtidigt som du trivs i ett team.
Har tidigare erfarenhet av personlig träning eller gruppträning (meriterande men inte ett krav).Arbetsuppgifter
Planera och genomföra personliga träningspass för våra klienter.
Coacha och motivera klienter att uppnå sina träningsmål.
Skapa en välkomnande atmosfär i studion.
Stötta vårt team med diverse arbetsuppgifter när behov uppstår.
Vi erbjuder:
En flexibel arbetsmiljö med varierande arbetstider (dag- och kvällspass).
Möjligheten att vara en del av en passionerad och framåttänkande arbetsplats.
Möjlighet till utveckling och vidareutbildning inom hälsa och träning.
Konkurrenskraftig ersättning baserat på erfarenhet och prestation.Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av Healthyfitness365? Skicka din ansökan inklusive CV och personligt brev till info@healthyfitness365.se
. Märk ansökan med "Extra PT".
Sista dag att ansöka är 21 December 2026
Intervjuer sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team på Healthyfitness365!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-21
E-post: info@healthyfitness365.com Arbetsgivare Caicedo Vega, Kevin
Byalagsgatan 12F (visa karta
)
418 74 GÖTEBORG Arbetsplats
365 Health & Fitness Jobbnummer
10008201