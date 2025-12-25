Personlig Tränare till exklusiv studio på Avenyn sökes
PT i Hovås AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2025-12-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PT i Hovås AB i Göteborg
People's Training är en personlig träningsstudio med ett tydligt löfte: Vi tar din träning personligt.
Vi är motsatsen till stora gym. Hos oss finns en plan, en metod och ett team som ser varje individ - och som följer upp, korrigerar och utvecklar träningen över tid.
Nu växer vi i Göteborg och söker förstärkning till People's Training City, vår studio mitt på Avenyn (vid Heden). Här finns en lång tradition av personlig träning - och just nu ser vi en tydlig efterfrågan på både PT och small group i en lugn, trygg och exklusiv miljö.
Om rollen
Du kommer i huvudsak att arbeta som Personlig Tränare (1:1 och duo), och även kombinera det delvis med:
PT Small Group-instruktör (t.ex. Pilates på matta, yoga eller funktionella pass - utifrån din kompetens och profil)
Hälsocoach-pass (schemalagd närvaro i studion där du tar hand om medlemmar, onboarding och kundresan)
Rollen ger dig en naturlig väg att bygga en stark PT-portfölj, samtidigt som du blir en viktig del i leveransen av vårt medlemskap och kundresa.
Arbetsuppgifter (exempel)
Som Personlig Tränare:
Planera och genomföra PT-pass (singel/duo) med tydlig progression
Skapa långsiktiga kundrelationer med uppföljning och struktur
Bidra i försäljning genom konsultationer och rekommendationer (vi ger dig verktyg och system)
Som Hälsocoach i studion:
Konsultationer (nykundsförsäljning enligt vårt interna system, där du får kontinuerlig utbildning)
Onboarding av nya medlemmar: konsultation, introduktion, struktur och uppföljning
Säkerställa trygg, lugn och välkomnande studiomiljö
Vara tillgänglig för medlemmar och stötta deras utveckling i vardagen
Som PT Small Group-instruktör:
Leda små grupper med hög kvalitet och premiumkänsla
Skapa pass med tydlig metod, trygg teknik och "feel-good"-upplevelse
(Meriterande om du kan/är nyfiken på Pilates och yoga)
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Har erkänd PT-utbildning (och gärna vidareutbildning inom t.ex. Pilates, yoga, rehab, styrketräning eller liknande)
Trivs med att coacha en målgrupp som ofta söker en lugn, trygg och feminin helhetsupplevelse
Har hög servicekänsla, är bra på relationer och vill jobba långsiktigt med kunder
Är nyfiken, ödmjuk och gillar att utvecklas tillsammans med ett team
Är trygg i att ta kontakt, följa upp och "äga" kunddialogen (vi utbildar i vårt system)
Meriterande:
Pilates (matta/reformer), yoga, rörlighet/mobilitet, pre-/postnatal, kvinnohälsa, rehab-inriktning
Tidigare erfarenhet från boutique-studio eller serviceintensiv verksamhet
Vad vi erbjuder dig
En exklusiv arbetsmiljö mitt i City med ett starkt varumärke och tydligt koncept
Ett team med kultur av lärande, struktur och kundvård i världsklass
Introduktion, handledning och färdiga rutiner för onboarding/sälj/kundresa
Möjlighet att kombinera PT med coachpass och gruppformat - och växa snabbt
Omfattning och upplägg som kan anpassas (deltid-heltid) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: carlos@peoplestraining.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PT i Hovås AB
(org.nr 559118-5771), https://www.peoplestraining.com/
Vasagatan 43B (visa karta
)
411 37 GÖTEBORG Arbetsplats
People's Training City Jobbnummer
9663789