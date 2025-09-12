Personlig tränare sökes till vårt premiumgym
2025-09-12
Bli en del av vårt exklusiva coachteam i Vimmerby!
Är du passionerad för att förändra liv genom enastående coaching? Vårt exklusiva gym i Vimmerby söker en engagerad fitnesscoach till vårt högpresterande team. Vi vänder oss till ambitiösa 40+-kunder som värdesätter kvalitet, resultat och personlig service. Om du är en säljdriven och kundfokuserad coach som älskar att leverera mätbara resultat, är det dig vi söker!
Vad du kommer att göra:
Leverera högkvalitativ personlig träning (30+ pass/vecka).
Ge expertråd om kost och bygga långsiktiga kundrelationer.
Aktivt attrahera och behålla kunder genom engagerande försäljning och närvaro i sociala medier.
Vara gymmets ansikte utåt - alltid professionell, förberedd och punktlig.
Vara exemplet för våra medlemmar.
Vem är du:
En förebild som lever och andas hälsa och träning.
Skicklig inom försäljning, coaching och att skapa förtroende hos exklusiva kunder.
Engagerad i ständig utveckling och öppen för feedback.
Ärlig, empatisk och genuint engagerad i kundernas framgång.
Redo att genomgå vår omfattande Coach-grundkurs (online + praktiska moment) innan anställning.
Varför oss?
Anställning med möjlighet att tjäna en konkurrenskraftig lön och få ett bra schema genom prestation.
Arbeta i ett premiumgym där varje pass leds av en coach, vilket garanterar kvalitet och effekt.
Bli en del av ett tight team som brinner för att göra Vimmerby hälsosammare och gladare.
Väx professionellt med strukturerad utbildning och utvecklingsmöjligheter.
Jobbtyp: Timanställning
Förväntad arbetstid: 20-40 per vecka
Ersättning:
Provisionslön
Förmåner:
Gym på plats
Personalrabatt
Tjänstepension
Schema:
Helgarbete förekommerPubliceringsdatum2025-09-12Erfarenheter
coaching och personlig träning: 1 år (Meriterande)
Språk:
svenska och engelska flytande (Meriterande)
Licens/certifiering:
utbildning eller licens (Meriterande)
Arbetsort: På plats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se Arbetsplats
Fitness & Hälsa Vimmerby AB Jobbnummer
9505251