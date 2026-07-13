Personlig Tränare/Semi Private Coach sökes till exklusiv studio
PT i Hovås AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Göteborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Göteborg
2026-07-13
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Vill du arbeta med personlig träning i en studio där kunden blir sedd på riktigt?
People's Training är en personlig träningsstudio med ett tydligt löfte:
Vi tar din träning personligt.
Vi är motsatsen till stora, opersonliga gym. Hos oss finns en plan, en metod och ett team som ser varje individ – och som följer upp, korrigerar och utvecklar träningen över tid.
Nu växer vi i Göteborg och söker förstärkning till People's Training City, vår studio mitt på Avenyn vid Heden.
Vi söker dig som vill arbeta som personlig tränare, men som också vill vara med och utveckla vårt nya Semi Private-koncept – ett coachlett styrkemedlemskap där kunder tränar i små grupper med tydlig programmering, progression och personlig vägledning.
Om rollen
Som Personlig tränare/Semi Private Coach kommer du att arbeta i en kombinerad roll där du både får möjlighet att bygga din egen PT-kundbas och vara en viktig del i vårt medlemskoncept.
Rollen kommer innebära:
Personlig träning 1:1 och duo
Semi Private-pass med max tre personer per coach
Konsultationer med nya kunder och medlemmar
Onboarding och uppföljning av medlemmar
Stöd i kundresa, träningsstruktur och långsiktig utveckling
Eventuellt Small Group-pass, beroende på din kompetens och profil
Semi Private är inte vanlig gruppträning. Det är ett mer personligt sätt att träna styrka, där kunden följer en tydlig programstruktur och får coachning, justeringar och uppföljning längs vägen.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Som personlig tränare
Du kommer att:
planera och genomföra PT-pass 1:1 och duo
skapa långsiktiga kundrelationer
arbeta med tydlig progression och uppföljning
hjälpa kunder att nå sina mål på ett tryggt och professionellt sätt
bidra till försäljning genom konsultationer, rekommendationer och uppföljning
Du får tillgång till våra system, rutiner och arbetssätt för kundresa, försäljning och uppföljning.
Som Semi Private Coach
Du kommer att:
arbeta med prospektering och genomföra konsultationer
vara en aktiv del i den dagliga studiomiljön
leda coachade styrkepass med max tre personer
följa vår 13-veckorsprogrammering
anpassa övningar efter kundens nivå, dagsform och eventuella begränsningar
korrigera teknik och säkerställa trygg träning
dokumentera progression och följa kundens utveckling i vår programvara
bidra till att kunderna inte bara kommer igång, utan också håller i träningen över tid
bidra till en varm, professionell och trygg upplevelse
Vem vi söker
Vi söker dig som:
är utbildad personlig tränare
är trygg i att coacha styrketräning
har ett genuint intresse för människor och långsiktig kundutveckling
är bra på relationer, service och uppföljning
trivs i en mindre studio där kvalitet, närvaro och kundkontakt är centralt
vill arbeta enligt ett tydligt system och en gemensam metod
är bekväm med att ta kontakt, boka uppföljningar och driva kunddialog
vill kombinera coachade pass med att bygga en egen PT-portfölj
Du behöver inte kunna allt från början, men du behöver vilja utvecklas, följa vårt arbetssätt och vara nyfiken på hur man skapar resultat genom struktur, relation och uppföljning.
Meriterande
Det är meriterande om du utöver din PT utbildning har erfarenhet eller utbildning inom något av följande:
rehab eller skadeförebyggande träning
kvinnohälsa
träning under olika livsfaser
rörlighet/mobilitet
Pilates, yoga eller annan lugnare träningsform
erfarenhet av arbete i serviceintensiva miljöer
försäljning, konsultation eller kunduppföljning
Vad vi erbjuder
Hos oss får du:
en exklusiv träningsstudio mitt i Göteborg
arbeta med vårt nya Semi Private-koncept
ett team som arbetar med struktur, kundvård och kvalitet
färdiga rutiner för konsultation, onboarding och uppföljning
möjlighet att bygga en egen PT-kundbas
en miljö där kunden söker trygghet, vägledning och personlig kontakt
kontinuerlig utbildning i våra system, vår metod och vår kundresa
Det här är en roll för dig som vill mer än att bara hålla pass. Du vill vara med och skapa en träningsupplevelse där kunden känner:
"De vet vem jag är, de vet vad jag behöver och de hjälper mig framåt."
Om People's Training City
People's Training City ligger mitt på Avenyn vid Heden.
Vi arbetar med Personlig Träning och våra Semi Private och Small Group medlemskap i en lugn, personlig och professionell miljö. Vår målgrupp söker ofta mer stöd, mer struktur och en tryggare träningsupplevelse än vad traditionella gym erbjuder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: carlos@peoplestraining.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PT i Hovås AB
(org.nr 559118-5771), https://www.peoplestraining.com/
Vasagatan 43B (visa karta
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411 37 GÖTEBORG Arbetsplats
People's Training City Jobbnummer
10001935