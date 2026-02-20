Personlig Tränare och säljande receptionist sökes Premium Hälsan Landvetter
2026-02-20
Gillar du träning och att hjälpa andra människor att utvecklas? Gillar du också att påverka och ta stort ansvar både för ditt arbete och våra medlemmar? Då är personlig träning på Premium ett drömjobb för dig! Våra personliga tränare har stor frihet i sitt arbete och förväntas bidra med inspiration, motivation samt ge varje klient en individuellt anpassad och effektiv träningsupplevelse. Du kommer att jobba på våra anläggning i Landvetter.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Som Personlig Tränare och säljande receptionist får du ett varierande jobb där dina kunder står i fokus. Här får du möjligheten till att bygga upp din egna kundbas för att kunna utveckla långsiktiga relationer.
Vi söker dig som:
Har en giltig PT-licens
Motiveras av att arbeta med försäljning mot individuella och gemensamma målsättningar
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat med försäljning och gruppträning
Kan arbeta dag, kväll och varannan helg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: emelie.larsson@premiumhalsan.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig Tränare, reception".
Premium Hälsan Landvetter
PT ansvarig
Emelie Larsson emelie.larsson@premiumhalsan.se
