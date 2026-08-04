Personlig tränare och assistent? Vi behöver dig omgående :-)
Modern Assistans Ot AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-08-04
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Roligt och ansvarsfullt deltidsarbete som personlig tränare och eventuellt även assistent finns hos oss i Stockholm.
Vi rekryterar just nu till en kund som tränar mycket efter en olycka och är du intresserad så hör av dig direkt. Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Vi söker dig som tycker om träning, som kan träning, och som är fysiskt stark nog att stötta och säkra vår kund i hennes träning.
Vi behöver dig 5 dagar i veckan, varannan vecka, ca 3-4 timmar per gång. Om du är intresserad att kombinera tjänsten som personlig assistent så finns det möjlighet för mer arbete.
1) Beskriv dig som jobbperson och dina styrkor i rollen som tränare/assistent.
2) Berätta om dina intressen och vem du är i allmänhet. Vi vill höra om personen.
3) Vilka är dina utvecklingsområden där du behöver växa och lära mer? (Vi utgår från att man kanske inte kan allt.)
4) Praktiska saker. När kan du börja och i vilken omfattning? Kan du dokumentera och rapportera på svenska?
5) Foto är trevligt. Vi ringer de som går vidare så ett telefonnummer, och gärna din mejl.
Besvara ovanstående, samt skicka med ditt CV så är du nära ett nytt jobb! Märk ansökan med "PT". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: jobb@modernassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PT". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Modern Assistans OT AB
(org.nr 556217-2063)
125 35 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Modern Assistans Ot AB Jobbnummer
10020877