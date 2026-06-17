Personlig Tränare - bli en del av vårt team
Boost i Nacka AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Stockholm Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Stockholm
2026-06-17
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, Nacka
eller i hela Sverige
Vill du jobba i en miljö där träning, energi och gemenskap står i centrum? Vi söker dig som inte bara är en skicklig personlig tränare – utan också någon som med fingertoppskänsla skapar en välkomnande upplevelse för varje medlem som kliver in genom dörren.
Hos oss är helheten viktig. Det handlar inte bara om träning, utan också om en familjär känsla som vi vill ge våra medlemmar.
Om rollen
Som personlig tränare hos oss coachar du människor mot deras mål och bygger långsiktiga relationer. Samtidigt är du med och skapar en trivsam, ren och inspirerande miljö där medlemmar vill vara. Rollen är varierad och passar dig som gillar att kombinera träning, service och ansvar.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Personlig träning och coachning
Skapa och följa upp träningsupplägg
Vara en närvarande och engagerad kontakt för våra medlemmar
Bidra till att anläggningen alltid känns fräsch och inbjudande
Frukostservering
Löpande städning och service
Vi tror att du:
Är ansvarstagande och får saker gjorda
Har en naturlig fingertoppskänsla i mötet med människor
Gillar att skapa relationer och ge det lilla extra
Trivs i en roll där ingen dag är den andra likKvalifikationer
PT-utbildning eller motsvarande
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav.
Arbetstider: Varierande – morgnar, kvällar och helger.
Varför oss?
Hos oss blir du en del av ett team som bryr sig – om varandra och om våra medlemmar. Här finns utrymme att växa, utvecklas och påverka.
Känns det rätt? Skicka in din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: kristina@boostsweden.se Arbetsgivare Boost i Nacka AB
(org.nr 559206-1054), https://www.boostsweden.se/
Augustendalsvägen 66-68 (visa karta
)
131 52 NACKA STRAND Jobbnummer
9967195