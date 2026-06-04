Personlig service tekniker till Volvo Cars Vallentuna
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Vallentuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Vallentuna
2026-06-04
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, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Fordonstekniker sökes till våran kund i Stockholm som är Volvo Strängnäs Få nya möjligheter genom oss! Är du en skicklig Fordonstekniker som söker nya utmaningar? Vill du bredda din erfarenhet och få chansen att arbeta hos olika välrenommerade verkstäder? Då kan Volvo Cars vara rätt för dig!Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Vi söker nu erfarna och engagerade bilmekaniker till kommande uppdrag hos våra kunder runtom i landet. Uppdragen varierar i längd och omfattning – från kortare inhopp till längre anställningar – med goda möjligheter till övergång till anställning direkt hos kund för rätt person.
Arbetsuppgifter: -Service och reparation av personbilar och lätta transportfordon -Felsökning med diagnosverktyg -Byten av Växellåda, koppling, kamrem och service arbeten -Kundkontakt och rådgivning -Arbete enligt Volvos riktlinjer och verkstadens rutiner
Vi söker dig som:
• Har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet -Har minst 4 års erfarenhet som bilmekaniker -Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad -Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift) -Innehar B-körkort (Manuellt) -Erfarenhet av felsökning och arbete med olika bilmärken är meriterande
Vad vi erbjuder
Anställning via Aura Personal med kollektivavtal och marknadsmässig lön
Ett varierande och utvecklande uppdrag i en professionell miljö
Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Ansök redan idag! Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan till Aura Personal – där rätt kompetens möter rätt möjligheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7116947-2036974". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Vallentuna Sports Centre (visa karta
)
186 36 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9948651