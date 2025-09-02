Personlig resurs till Föräldrakooperativet Trumslagaren
Tillsammans med oss blir du en livsviktig hörnsten på vår lilla förskola!
Trumslagaren, "Trummis", är en mysig, hemtrevlig förskola mitt i villaidyllen i Gamla Älvsjö. Vi har funnits här sedan 1989 och har sedan dess sett till att våra barn fått en trygg, lärorik och rolig förskoletid.
Vår verksamhet är familjenära, vilket för oss betyder att föräldrarna tillsammans med vår fantastiska personal skapar en trygg och kreativ miljö för våra barn. Att barngruppen på som flest 20 barn är liten, gör att alla barn känner så väl pedagoger som föräldrar väl.
Vi söker nu en ansvarstagande och engagerad personlig resurs för ett av våra mindre barn med diabetes typ-1.
Arbetsuppgifterna innefattar blodsockermätning, hantering av lågt och högt blodsocker, insulinhantering, kolhydratmätning, samt att arbeta efter en egenvårdsplan i samarbete med vårdnadshavare och övrig personal på förskolan. Publiceringsdatum2025-09-02Kvalifikationer
Mycket god svenska i tal och skrift är ett krav
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vi söker dig som vill bli en del av vårt arbetslag och fantastiska förskola
Vad vi erbjuder:
Deltid (minst 30 timmarsvecka)
Ett utmanande och utvecklande arbete med livsviktigt ansvar
Engagerade föräldrar och personal
Pedagogiska luncher
Arbetskläder
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal
