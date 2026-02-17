Personlig kvinnlig assistent med körkort och bil sökes.
2026-02-17
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
Om jobbet
• Anställning: vikariat deltidstjänst 65% med chans till fast tjänst samt timvikarier
• Tider: Schemat erbjuder långa arbetspass 08.00 - 23.30 (fre, lörd 08.00-24.00).
• Före ditt första arbetspass kommer du få gå bredvid en av mina ordinarie assistenter ca 4-5 ggr för att komma in i jobbet.
Om mig
Jag är en kvinna på 55+ som bor med min sambo i ett litet samhälle som heter Norra Unnaryd. Det ligger ca 4 mil utanför Jönköping. Mitt funktionshinder gör att jag behöver dina armar och ben i olika situationer, men jag leder min assistans själv. Jag sitter i rullstol p g a en muskelsjukdom och behöver hjälp med bl.a. personlig omvårdnad, matlagning, hushållssysslor.
En dag med mig kan vara allt från en lugn dag hemma med olika sysslor, både inne och ute, till en aktiv utflykt - kanske shopping på Gekås i Ullared. Jag tycker om att baka, laga mat, gå på restaurang, konserter och ishockey, och jag älskar att umgås med familj och vänner.
För att vi ska trivas ihop tror jag att du är:
• En kvinna med personlig mognad.
• Pålitlig, noggrann och lyhörd.
• Någon som tycker om att jobba med människor och kan läsa av och anpassa dig efter mina behov.
Viktigt att veta:
• Du behöver vara rökfri och tåla pälsdjur.
• Du ska behärska svenska i både tal och skrift.
• Du behöver körkort och tillgång till egen bil för att ta dig till och från jobbet ( i tjänsten kommer du få köra min handikappanpassade bil)
• Även om hjälpmedel finns i hemmet krävs viss fysisk styrka, så det är bra om du har god fysik.
På grund av arbetets karaktär söker jag endast kvinnliga assistenter.
Låter det här som något för dig? Hör av dig - jag ser fram emot din ansökan!
Vid frågor kan ni ringa eller maila min medarbetsledare
Annika Salama
0761-92 64 51annika.salama74@gmail.com
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
