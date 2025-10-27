Personlig assistenter vid behov till kvinna i Upplands Väsby
Olivia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2025-10-27
På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare 2 kollegor till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Olivia söker nu två stycken personliga assistenter som vill arbeta vid behov hos vår kvinnliga kund i Upplands Väsby.
För att bli aktuell för denna tjänst krävs det att du kan vara flexibel att arbeta med kort varsel vid ordinarie assistenters frånvaro vid tex semester eller sjukdom.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande vardag som helg:
Kl. 07.00-17.00 veckodagar
Kl. 09.00-19.00 helger
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående. Publiceringsdatum2025-10-27Företaget
Vår kund är en kvinna i 60-årsåldern som har intresse för att besöka butiker, fika och vara ute på promenader . Hon behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon haft en stroke. Kunden har en handikappanpassad bil som assistenterna kör . I hemmet finns hjälpmedel tex elrullstol, duschstol och manuell rullstol.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning och träning
Hjälpa till vid förflyttningar (lyft, manuell rullstol och duschstol finns tillhands)
Följa med på aktiviteter
Är du den kunden söker?
Vi söker dig som är lugn och lyhörd du är initiativtagande och lösningsfokuserad samt engagerad, då stor vikt läggs vid personliga lämplighet. Vidare önskar kunden kvinnliga sökanden.
KRAV:
B-körkort
Rökfri
Flytande Svenska i tal och förståelse
För att komma till anställning behöver du ha ett BankID. Många av våra kunder önskar även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Sysselsättningsgrad: 2 st timvikarier vid behov.
Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Vid frågor kontakta oss via mejl
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kommer att hanteras av medarbetare på Olivia samt av kund / brukare och eventuell anhörig, godman eller annan.
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
Om kollektivavtal hos Olivia:
Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans AB
(org.nr 556630-8986), https://www.oliviapersonligassistans.se/ Jobbnummer
9574827