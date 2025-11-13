Personlig assistenter till dubbelinsatser till Kalmar och Öland
Vi söker vikarier som vill arbeta med att göra insatser hos flera av våra kunder. Likt hemtjänstinsatser kör man till kunderna för att vara behjälplig vid dubbelbemanning. Under en arbetsdag görs flera insatser hos var och en av kunderna och där emellan har man ett par pauser för tex lunch. Kunderna är bosatta i Kalmar och på Öland och har behov av insatser under dygnets alla timmar.
Vi söker vikarier till både dag och natt passen.
Din bakgrund och personliga egenskaper:
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent och/eller hemtjänst. Du tycker om att jobba med människor och har en empatisk förmåga. Du är van vid att arbeta ensam. Det är därför viktigt att kunna ta egna initiativ och ha lite fantasi. Du behöver vara trygg i dig själv, ha ett inre lugn och mycket tålamod för att kunna tolka och läsa in kundens tecken och signaler. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det är viktigt att du har goda kunskaper inom det svenska språket, både i tal och skrift.
Du får inte ha några pälsallergier då det förekommer husdjur i några av hemmen.
Körkort till manuell växellåda är ett krav då du kommer köra bil mellan insatserna.
Vi gör bakgrundskontroll på alla som går vidare i rekryteringen.
Tjänsterna tillsätts löpande, så sök idag!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi!
