Personlig assistenter sökes till två barnärenden
Göteborgs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker personlig assistenter för arbete i två barnärenden i centrum och på Hisingen. Tjänsten innebär ett varierat och ansvarsfullt arbete där du bidrar till trygghet, god omvårdnad och en fungerande vardag under dag- och kvällstid.
Arbetet omfattar kvalificerade omvårdnadsinsatser såsom sekundövervakning av andning och hantering av trakeostomi. Du kommer även att arbeta med personlig omvårdnad som toalettbesök, dusch samt på- och avklädning. I uppdraget ingår förflyttningar med hjälpmedel såsom taklift, rullstol och permobil, sondmatning via pump samt skötsel och rengöring av medicinteknisk utrustning. Kommunikation sker delvis med stöd av AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Du förväntas bidra till att skapa struktur, rutiner och en trygg och meningsfull vardag. Arbetet sker i nära samarbete med anhöriga och utifrån tydliga skriftliga rutiner samt med ett lågaffektivt bemötande.
Under upplärningen kommer kompletterande utbildning ske på Sahlgrenska universitetssjukhus. Ditt huvuduppdrag kommer vara i ett eller båda barnärenden, men samplanering sker och arbete i andra ärenden förekommer också. Kvalifikationer
Det är ett krav att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, motsvarande minst Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, då dokumentation och kommunikation är en viktig del av arbetet. Det är även ett krav att du har erfarenhet av arbete med barn.
Meriterande är erfarenhet av trakeostomi, sond eller PEG och arbete med personer med omfattande omvårdnadsbehov eller förvärvad hjärnskada. Det är också en fördel om du har erfarenhet av arbete med barn eller vuxna med funktionsnedsättning och omfattande omvårdnadsbehov. Vård- och omsorgsutbildning eller likvärdig utbildning är meriterande, liksom erfarenhet av dokumentation i exempelvis Treserva. Kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, cerebral pares och utmanande beteende ses som positivt. Erfarenhet av AKK, gärna Tassels och TAKK, är också meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, och matchningsmöte med anhöriga sker innan anställning.
Som person är du ansvarstagande, flexibel och har ett starkt engagemang för individens behov. Du har god samarbetsförmåga och bidrar till en god arbetsmiljö, samtidigt som du kan anpassa dig till förändrade situationer. Du har förståelse för den professionella rollen i någon annans hem och kan skilja på privat och yrkesmässig relation. Du är lyhörd, respektfull och har ett gott bemötande. Vidare är du trygg, inkännande och har god förmåga till känsloreglering, särskilt i utmanande situationer. Du arbetar gärna utifrån ett lågaffektivt bemötande och har ett pedagogiskt förhållningssätt.Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete med barn under 18 år:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Arbete med barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Alternativt beställer du ett belastningsregister via e-tjänst eller med hjälp av en blankett som finns på polisens hemsida. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
I och med att samplanering sker och arbete med vuxna personer kan förekomma ber vi dig även beställa följande:
Blankett för att kontrollera egna uppgifter Kontrollera egna uppgifter | Polismyndigheten
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik. Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp. Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Nicolai Fredriksson 031-3679083 Jobbnummer
10004732