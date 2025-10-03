Personlig assistent- vikariat med chans till fortsatt arbete
Enkv Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enkv Assistans AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull. Om tjänsten:
Jag är en 20-årig tjej som studerar på universitetet och söker nu en personlig assistent. Jag lever med en muskelsjukdom och använder permobil. Därför behöver jag assistans i situationer där min fysiska styrka inte räcker till - exempelvis vid på- och avklädning, dusch samt praktiskt stöd under min studietid på universitetet. Din arbetsplats är där jag befinner mig - oftast på universitetet, men även hemma eller ute på andra aktiviteter.
Tjänsten börjar som ett vikariat på heltid under veckorna 40-43, med möjlighet till introduktion innan. Efter vikariatet övergår tjänsten till två fasta vardagar i veckan, samt chans till extra pass på helger vid behov.
Om dig: För att trivas i rollen är det viktigt att du är pålitlig och flexibel, lyhörd och respektfull, samt självständig nog att kunna sysselsätta dig under stunder av väntan. Med hänsyn till arbetets natur ser vi gärna att du är kvinna. Det är också viktigt att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för att kommunikationen ska fungera smidigt.
Detta är en chans att få ett varierande och meningsfullt arbete där du får vara med och underlätta min vardag, både i studier och i livet i övrigt.
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Omgående.
Avtal: Inledningsvis erbjuds introduktionspass med timanställning innan sysselsättningsgraden för vikariatet fastställs, förutsatt att allt har gått bra. Detta ger dig möjlighet att känna dig trygg och väl förberedd inför din nya roll. Vikariatet är på heltid och sträcker sig under vecka 40-43. Efter det finns möjlighet till två fasta pass i veckan, med extra pass vid behov.
Arbetspass: Under vikariatet arbetar du dagtid måndag till fredag, därefter kan även helgpass bli aktuella vid behov.
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. För de som går vidare i processen genomförs bakgrundskontroller. Genom att genomföra bakgrundskontroller kan vi som arbetsgivare skapa förtroende, säkerställa rätt kompetens och skydda både våra medarbetare och våra uppdragsgivare. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
För att kunna anställas hos oss behöver du ha fyllt 18 år, kunna styrka din identitet och visa att du har rätt att arbeta i Sverige. Dessutom krävs ett giltigt BankID eftersom både anställningsavtal och tidrapporter signeras digitalt.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://www.enkv.se Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9538779