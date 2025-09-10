Personlig assistent (vikarier) till ung tjej utanför Skärblacka
2025-09-10
Om jobbet
Personlig assistent sökes till en 13 årig tjej med behov av stöd i hennes vardag. Vi söker efter en personlig assistent som vill tillhöra ett härligt team som kan hoppa in vid behov. Passar dig som har något mer arbete eller studerar.
Tillträde är omgående.
Arbetstiderna är förlagda mellan ca 06:00-16:00 och 15:30-22:00 samt helgjobb
Kunden är en 13 årig tjej med ett omfattande hjälpbehov utanför Skärblacka på landet. Du behöver ha körkort och tillgång till egen bil för att kunna ta dig till kunden. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och epilepsi. Du ska kunna ha en ledande roll för kunden och ligga steget före.
Du ska vara simkunnig då kunden älskar att bada.
Vi söker dig som är:
• 20år och äldre
• Tål och inte är rädd för hundar och katter.
• Körkort och egen bil (går inte att åka kollektivt.)
• Lyhörd och alltid vara ett steg före
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
• Tala flytande svenska
• Erfarenhet av epilepsi
• Erfarenhet av att jobba hemma hos en familj.
• Simkunnig

Publicering datum 2025-09-10

Övrig information
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Urval sker löpande så ansök i god tid!
• Du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska då arbetet innebär kundkontakt och i viss mån dokumentation.
• Vi begär ut belastningsregister på alla våra nyanställda.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
Stämmer detta in på dig?
Välkommen in med din ansökan!
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör. Ersättning
