Personlig assistent, vikarier sökes till aktiv kvinna i Luleå!
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2025-09-05
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Kunden är en sportintresserad kvinna i medelåldern som behöver hjälp i sin vardag, och som pga fysisk funktionsvariation använder rullstol. Hon trivs i en varierande vardag; Där det kan vara skönt att vissa dagar bara vara hemma och spendera mycket tid vid dator eller tv, medan det andra dagar innebär aktiviteter större delen av dagen. Att ta en tur på isbanan, gå på hockey, -basket eller kanske en konsert är några av sakerna som hon tycker om.
Krav: Då förflyttningar förekommer i arbetet är det av stor vikt att du har en god fysik. Kunden har egen anpassad bil som assistenterna kör, så därför är körkort ett krav.
Vi söker främst vikarier som kan hoppa in och jobba vid behov. Möjlighet finns eventuellt till en mindre rad inom kort.
Arbetstiderna är varierande, dag/kväll/natt (med viss tid jour).
Rekrytering sker löpande - Så skicka in din ansökan redan idag!
Det underlättar rekryteringsprocessen om du förbereder två referenser.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
