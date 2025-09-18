Personlig assistent vikarie vid behov sökes till kille i Tyresö
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BonZi personligt stöd AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Vi på Bonzi söker en ny kollega som vill arbeta som personlig assistent som vikarie vid behov hos vår kund som bor i Tyresö tillsammans med sin familj. Som vikarie vid behov arbetar du vid ordinarie assistenters frånvaro vid t.ex semester eller sjukdom .
Kundens anhöriga önskar manliga sökanden.
Tjänsten innebär arbetspass förlagda enligt följande arbetstider:
Kl. 16.00-19.00 vardagar
Kl. 10.00-18.00 varannan helg Publiceringsdatum2025-09-18Företaget
Kunden är en aktiv kille i tonåren med mycket energi . Som assistent hittar ni på roliga saker tillsammans efter skoltid tex bada i badhus , fika eller vara ute på promenad. Han behöver även hjälp vid personlig hygien av/påklädning samt vid måltider.
Är du den vi söker:
Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som tycker om att arbeta med människor och som kan se till andra människors behov. Som person är du empatisk, socialt lyhörd, initiativtagande, tålmodig och kan behålla lugnet . Du kan lätt läsa av situationer och ligga steget före.
Meriterande är om du har:
Tidigare arbetat med LAB (lågaffektivt bemötande)
Kunskaper inom Autism/intellektuell funktionsnedsättning
Yrkesmässig erfarenhet av arbete som personlig assistent eller ledsagare Kvalifikationer
Rökfri
Flytande Svenska i tal och skrift
Ej allergisk mot pälsdjur kaniner finns i hemmet
Simkunnig och tåla klor
För att komma till anställning behöver du ha ett Bank-ID. För denna tjänst krävs det även att du beställt ett belastningsregister att uppvisa vid eventuell anställning. För att underlätta kan du därmed söka om registret via följande länk (detta register används för alla våra anställningar): Arbete med barn med funktionsnedsättningar
Omfattning: 1 tjänst som vikarie vid behov
Tillträde: Omgående intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdatum
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss: Bonzi är ett företag som administrerar personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Vårt kontor finns i Skarpnäck. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301) Kontakt
Helena helena.stalenkrans@bonzi.se Jobbnummer
9514841