Personlig Assistent Vikarie Vid Behov, Nora Assistans Kompetens
Assistans Kompetens I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nora Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nora
2026-01-08
Assistans Kompetens är verksamma i hela Sverige.
Vi ger god personalvård samt gedigen kompetensutveckling för att våra medarbetare ska lyckas i sitt arbete.
Vi har kollektivavtal och dygnet runt jour.
Alla våra chefer har själva arbetat som personliga assistenter.
Gå gärna in på www.assistanskompetens.se
för att läsa mer om oss eller på assistanskoll.se
Vi söker nu personal till vår kund som är en 30-årig rullstolsburen kvinna med stort intresse för musik.
Hos mig jobbar man dygn och har sovande jour. Jag är på daglig verksamhet varje dag tillsammans med min assistent och badar någon gång i veckan och då har jag alltid två assistenter med mig.
Tjänsten kräver ett flexibelt arbetssätt och att du trivs med att arbeta självständigt men även har lätt att fungera i grupp.
Det är en stor fördel om du är lite påhittig och aktiv men ändå kunna respektera att jag ibland vill ta det lugnt och t.ex lyssna på musik eller titta på film. Ser helst kvinnliga sökanden då det ingår integritetsnära vård.
Rätt personlighet är viktigare än att du har erfarenhet eller är sjukvårdsutbildad. Det viktigaste är att vi kommer bra överens.
Det är dock meriterande om du har erfarenhet inom assistans eller vården.
Vi kommer för denna tjänst att begära utdrag ur belastningsregistret för de som blir kallade på intervju.
