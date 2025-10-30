Personlig assistent (vikariat) till en aktiv 29-åring i Flen
2025-10-30
2U Assistans är en privat assistansanordnare för personer med olika typer av funktionsvariationer där det finns ett behov av extra stöd och service i vardagen. Vårt motto är "Vi vill och kan bättre", något vi tillsammans med våra kunder och medarbetare arbetar mot dagligen. En viktig del i detta arbete är en god kontakt mellan administrativ personal, de personliga assistenterna och våra kunder där snabb och kvalitativ service är grunden. Som medarbetare hos oss omfattas du av kollektivavtal.

Om tjänsten
Vikariat up till 2 månader med möjlighet att arbeta extra efteråt
Sysselsättningsgrad kan diskuteras utifrån dina krav och önskemål men avser deltid
Vi söker en kvinnlig vikarie som personlig assistent (2 månader med möjlighet till extraanställning efteråt) till en 29-årig tjej som gillar sjunga, dansa, lägga pussel, rita och andra kreativa pyssel.
Hon bor i ett hus med sin mamma i Flen Hon är mycket energifull och behöver tillsyn under dagarna.
Din uppgift är generellt att stötta när funktionshindret sätter gränser samt delta i alla vardagliga aktiviter.
Du passar för tjänsten om du gillar när det händer saker och vill vara delaktig i alla hennes aktiviteter. Det är mycket skoj och bus men även pussel och måleri. Profil
Arbetslivserfarenhet meriterande
Du gillar när det händer saker och vill vara delaktig i aktiviteter
Svenska krav
Tjänsten ska tillsättas omgående så kom in med din ansökan snarast, intervjuer sker löpande.
Skicka CV och personligt brev till Tobias@2uassistans.se
Tack för din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: tobias@2uassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Annons ID eller Flen". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 2u Assistans AB
(org.nr 559156-0262)
642 34 FLEN Arbetsplats
2U Assistans AB Kontakt
Kundansvarig
Tobias Laini tobias@2uassistans.se Jobbnummer
9582406