Personlig assistent vikariat 70% till glad tjej i Djurås

Jag är en glad 15 årig tjej som har stor aptit på livet! Jag bor i Djurås tillsammans med min familj. Jag har en hjärnskada som givit mig ett flerfunktionshinder vilket innebär att jag är i behov av assistans och jag behöver ha hjälp med allt i min vardag. Jag sitter i rullstol och använder mig av alternativ kommunikation bland annat.
Nu behöver jag förstärkning till min fina grupp. Jag erbjuder ett viktigt och omväxlande arbete där fokus är på att vi har roligt och trivs med varandra och där du som assistent kommer ha en betydande roll i mitt liv och i mitt team.
Vem är jag? En glad och sprallig tjej som älskar livet och allt det som hör till. Jag är mycket social och gillar att vara med min familj och mina vänner. Jag gillar att shoppa, fika och bowla bland annat.
Vem söker jag? En trygg, lugn och positiv person som är ansvarsfull och noggrann. Du kan vara flexibel och är ödmjuk. Du måste fungera i grupp då jag är i behov av dubbel assistans och mitt nätverk måste kunna samarbeta för att kunna hjälpa mig framåt i livet. Du har tålamod och är lyhörd för mina behov.
Övriga krav jag behöver ha på dig som assistent är att du skall vara rökfri, ej ha pälsdjursallergi, ha god fysik då jobbet innebär en del lyft samt inneha B-körkort.
Du kommer vara med mig i skolan, i hemmet och på min fritid.
Tjänsten är på 70 % och arbetstiden är fördelad på dag, kväll, jour/natt och helg. Du är inte främmande för att arbeta långa pass och dygn. Det är ett vikariat fram till hösten 2026.
Det finns även möjlighet att jobba extra vid behov.
Låter det intressant? Hör av dig får du veta mer! Med hopp om att hitta just dig som jag behöver i mitt team ser jag framemot din ansökan!
Vi utför bakgrundskontroll.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe.
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
