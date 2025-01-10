Personlig assistent (vikariat) - Mora 1/10 2025-1/10 2026
Vi söker nu en kvinnlig ersättare för våran kollega som ska vara mammaledig, därav möjlighet till ett längre vikariat.
Jobbet innebär att assistera en kvinna i 30-års åldern i hennes vardag och följa med henne till jobbet, fritidsaktiviteter och på resor.
Vi söker dig som stämmer in på följande:
Som person är du lugn, stabil, inkännande och har ett stort tålamod. Viktigt att du ska kunna vara vaken sena kvällar, och även nätter till 02. Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Är kvinna i åldern 25-45 år
Har B-körkort
Kan följa med på resor, även sådana som sträcker sig över flera dygnOm tjänsten
Vikariat mellan 1/10 2025-1/10 2026, Ca 70% inkl. jour. Varierande arbetstider - helg/dag/kväll/natt med sovande jour. Man schemaläggs på samtliga pass.
(Schemat kan komma att ändras senare i höst p.g.a. EU:s nya lagar angående schematider.)
Alla mina assistenter har ett utökat (och arvoderat) uppdrag i form av bemanningsansvar ca var 6:e vecka. Det fungerar väldigt bra och skapar trygghet och kontinuitet i mitt liv men också för dig som assistent.Ersättning
Avtal Fremia-Kommunal, individuell lönesättning. För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se
Låter det här som nåt för dig? Då hoppas jag att vi ses snart! Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935) Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
