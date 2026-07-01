Personlig assistent vid behov till medelålders man med MS
A-Assistans Leimir AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Krokom Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Krokom
2026-07-01
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Assistans Leimir AB i Krokom
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige
Personlig assistent sökes – Du gör skillnad varje dag
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en medelålders man med MS. Han bor för tillfället i Nälden, i ett lugnt och naturskönt område, och behöver hjälp i sin vardag. Han har spasticitet och begränsad rörelseförmåga. Kan själv kommunicera väl genom tal. Arbetet handlar om att vara ett stöd i kundens dagliga livsföring – hjälp med förflyttningar, hygien, måltider, hushållssysslor och även följa med på ärenden eller aktiviteter. Det är viktigt att du är lyhörd, närvarande och kan anpassa dig efter dagsform och behov.
Vem är du?
Det spelar ingen roll om du är man eller kvinna – det viktiga är att du är lyhörd, pålitlig, empatisk och flexibel. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet som personlig assistent, men du ska ha en trygg personlighet, vilja att lära dig och ett genuint intresse för att hjälpa andra.Publiceringsdatum2026-07-01Kvalifikationer
Körkort och tillgång till bil
Fysisk förmåga att hjälpa till med vissa förflyttningar.
Du pratar och förstår svenska.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad.
Individuell introduktion och stöd i rollen.
Tider och schema enligt överenskommelse, mestadels fm och dagtid
Vill du jobba nära en person och skapa ett vardagssamarbete där det verkligen märks att du behövs? Då är du varmt välkommen att höra av dig!
Ansökan: Gå in på www.a-assistans.se,
skapa ditt eget konto och profil. När din profil är klar, klicka på "Lediga tjänster" och ansök till denna tjänst.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
OM OSS:
A-Assistans Leimir AB är ett privat företag som anordnar personlig assistans till assistansberättigade i hela landet. Vi har ca 600 personliga assistenter anställda. Kontor har vi i Hudiksvall, Karlstad, Västerås, Östersund och Umeå. Målet med vår verksamhet är att våra kunder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi har kollektivavtal: Kommunal och Fremia för personliga assistenter.
Semester -, OB- ersättning och andra lönetillägg tillkommer enligt avtal. Vi erbjuder även friskvårdspeng på 2 000 kr för heltidstjänst och år, fika på arbetet och andra förmåner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "476". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A-Assistans Leimir AB
(org.nr 556637-8963), http://www.a-assistans.se
835 31 KROKOM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
A-Assistans Östersund Kontakt
Assistanskonsult
Marlene Oelke marlene.oelke@a-assistans.se Jobbnummer
9987126