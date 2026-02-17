Personlig assistent (vid behov) till äldre dam i Västerås
2u Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Västerås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Västerås
2026-02-17
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos 2u Assistans AB i Västerås
, Enköping
, Flen
, Avesta
, Botkyrka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Som personlig assistent blir du en viktig del av en 71-årig kvinna med MS i hennes vardag. Du skapar trygghet och kontinuitet genom att stötta henne i dagliga aktiviteter. Tjänsten innebär att arbeta i ett mindre sammansvetsat team i Västerås.
ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter inkluderar hjälp med hygien, ombyten av kläder, förflyttningar och delvis kommunikation. Du kommer också att stötta med hushållssysslor och motivera till utflykter, som promenader eller shopping.
Vi söker dig somVi söker en kvinna över 35 år med stort hjärta, lyhördhet och tålamod. Gärna med tidigare erfarenhet inom vård och omsorg eller stöd och omsorg för äldre. Du ska vara engagerad och vilja förgylla vår kunds vardag.
Vi erbjuderVi erbjuder en meningsfull tjänst där du får vara med och göra skillnad. Tjänsten påbörjas omgående och det finns möjlighet till förlängning och utökad sommaranställning.
Om anställningenTjänsten är en vid behovsanställning som påbörjas omgående. Arbetsplatsen ligger centralt i Västerås. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare 2u Assistans AB
(org.nr 559156-0262)
722 15 VÄSTERÅS Arbetsplats
2U Assistans Jobbnummer
9748554