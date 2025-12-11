Personlig Assistent vid behov sökes till go kille på 9 år i Vilhelmina
2025-12-11
Vi söker nu dig som vill jobba som personlig assistent vid behov hos en 9-årig kille boendes i Vilhelmina. Som personlig assistent arbetar du i vår kunds hem, och deltar i kundens vardag både i hemmet samt vid aktiviteter. Eftersom vår kund är ett barn är det bra om du har barnasinnet kvar, är påhittig och tycker om bus och lek. Du som söker ska kunna behärska det svenska språket i tal och skrift. Meriterande om du kan lite tyska, men inget krav. Vi ser gärna att du är lugn och trygg som person, har tålamod och låter saker ta den tid som behövs. Arbetstiderna är under eftermiddag/kvällstid på vardagar då vår kund går i skolan på dagtid, samt helger, där behov uppstår. Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare. uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Om Frösunda Personlig assistansFrösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information Anställningsform: Behovsanställning
Omfattning: Vid behov
Arbetstid: Kvällstid vardagar (13-19,30), helg (9-19,30)
Tillträde: enligt överenskommelse, mest troligt runt årsskiftet.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2025-12-30
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Susann Berglundsusann.berglund@frosunda.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
http://frosunda.se/personligassistans

Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Madeleine Jönsson madeleine.jonsson@frosunda.se 0101303249 Jobbnummer
9639788