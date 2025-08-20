Personlig assistent (vid behov) sökes till aktiv tjej i Västerhaninge
2u Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Haninge
2025-08-20
2U Assistans är en privat assistansanordnare för personer med olika typer av funktionsvariationer där det finns ett behov av extra stöd och service i vardagen. Vårt motto är "Vi vill och kan bättre", något vi tillsammans med våra kunder och medarbetare arbetar mot dagligen. En viktig del i detta arbete är en god kontakt mellan administrativ personal, de personliga assistenterna och våra kunder där snabb och kvalitativ service är grunden. Som medarbetare hos oss omfattas du av kollektivavtal och har rätt till friskvårdsbidrag.
Vi söker en kvinnlig personlig assistent mellan 23-40 år till en av våra kunder i Västerhaninge.
Tjänsten avser vid behov, och kan avse både vardag som helg. Passar perfekt för dig som söker jobb vid sidan av studierna eller om du bara vill jobba extra när tillfälle ges.
Om dig
Du ska vara en kvinnlig assistent som gärna ser livet från den ljusa sidan och ha glimten i ögat. Humor är uppskattat men inget krav då du samtidigt ska ta din roll som assistent på högsta allvar. Du som assistent ska kunna vara framåt och ta egna initiativ men samtidigt vara lyhörd och öppen för den enskildes önskemål då hon för sin egen talan. Andra bra egenskaper är tålamod och att du är en lugn person i grunden.
Förutom vardagligt hjälpbehov så gillar hon andra aktiviteter som att gå och fika eller gå på bio.Publiceringsdatum2025-08-20Profil
Arbetslivserfarenhet meriterande
Du ska ha tålamod och visa intresse
Krav på svenska i tal och skrift
Måste vara vaccinerad mot Covid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Via E-post
E-post: jobbansokningar@2uassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Annons ID eller Västerhaninge". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare 2u Assistans AB
(org.nr 559156-0262)
137 37 VÄSTERHANINGE Arbetsplats
2U Assistans AB Kontakt
Marcus Laini Bovellan marcus@2uassistans.se 0763142014 Jobbnummer
9468149