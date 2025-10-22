Personlig assistent vid behov med chans till visstidsanställning
2025-10-22
Azalea Care startade med intentionen att bli ett av de bästa assistansutförarna på marknaden direkt från start. Redan efter första året gav våra kunder oss betyget 4,7 av 5 vilket vi är otroligt stolta över!
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs. Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschens generösaste kollektivavtal samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygga i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare. Våra värdeord är trygghet, stolthet, kvalitet och dessa jobbar vi utifrån. Varje dag. Vill du bli en av oss?
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent i Deje och bli en viktig del av ett härligt och engagerat arbetslag.
Vi ser gärna att du som söker:
•
Är mellan 30-50 år
•
Har erfarenhet av vård och omsorg
•
Har kunskap om epilepsi (meriterande men inget krav)Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Du kommer att arbeta hemma hos en kvinna i 30-årsåldern med ett större vårdbehov och som behöver stöd i alla delar av sin vardag. Arbetsuppgifterna varierar beroende på dagsform och kan bland annat inkludera dagliga promenader och att köra kundes bil (manuell).
För att trivas hos oss behöver du vara social, driven och initiativtagande. Du är fysiskt aktiv, har ett stort hjärta och förståelse för vad det innebär att arbeta i någons hem.
Anställningen är en timanställning (pass vid behov) där du har chansen att visa framfötterna och möjlighet finns att den övergår till en visstidsanställning.
Arbetstid och omfattning
•
Arbetspass vid behov som längre fram kan generera stående arbetspass
•
Dag-, kvälls- och vaken natt-pass förekommer
Övrig information
•
Meriterande med B-körkort
•
Resa med buss från Karlstad till Deje tar ca 41 minuter
•
Introduktion sker så snart rätt kandidat hittats
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag!
Att jobba som personlig assistent kan se väldigt olika ut beroende på vilken funktionsnedsättning kunden har, likväl för att vi alla är olika individer vare sig vi har en funktionsnedsättning eller inte. Som personlig assistent kompenserar du för det kunden inte klarar av att göra själv, så att denne kan leva som andra i så hög utsträckning som det är möjligt. Att jobba i en annan människas hem ställer stora krav på dig som assistent, det kan även finnas en familj att ta hänsyn till.
Det gäller att ha fingertoppskänsla för att läsa av hur kunden vill ha det i olika situationer.
Som personlig assistent hos oss får du:
• God arbetsmiljö
• Närhet kund - assistent - verksamhetschef
• Fräscha arbetskläder
• Kollektivavtal
• Kompetensutveckling
Välkommen med din ansökan!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat).
Kollektivavtal finns.
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Detta är ett deltidsjobb.
Azalea Care AB (org.nr 559070-1495), http://www.azaleacare.se
Azalea Care
