Personlig assistent vakennatt till man i Helsingborg!
2025-10-09
Nu behöver vi utöka med ytterligare en personlig assistent till vårt team
Är du en flexibel och engagerad person som vill göra skillnad i någon annans liv? Vi söker en personlig assistent till en man som efter en motorcykelolycka nu har en ryggmärgsskada och är rullstolsburen med omfattande omvårdnadsbehov. Trots sin skada är han en aktiv person som tycker om att komma ut på utflykter - så här får du möjlighet att följa med på både små och stora resor i vardagen.
Om vår kund
Han bor tillsammans med sin fru och deras vuxna dotter i ett trevligt hem, och de värdesätter ett harmoniskt och glatt vardagsliv. I din roll kommer du vara en viktig del av familjens tillvaro och hjälpa honom med allt från förflyttningar och hygien till träning och andra aktiviteter. Ingen dag är den andra lik, och du behöver därför vara bekväm med att ibland ändra planer med kort varsel.
Vem är du?
Vi söker dig som har en genuin vilja att hjälpa och stötta andra, med ett lugnt och tryggt förhållningssätt. Eftersom personkemin är viktig ser vi gärna att du är lyhörd, har ett gott humör och är lätt att umgås med - det här ska vara en trevlig och stimulerande arbetsplats för er båda! Din personlighet och engagemang är det viktigaste.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Vill du vara en del av hans liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: 75-100 %
Arbetstid: vakennatt
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
