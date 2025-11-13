Personlig assistent, vakennatt till 22-åring utanför Uppsala
2025-11-13
Personlig assistent - vakennatt - till glad och social 22-åring utanför Uppsala
En av våra fantastiska assistenter har begärt tjänstledigt, och nu söker vi dig som vill bli en del av vårt team!
Om du är omtänksam, pålitlig och har ett stort hjärta - då kan du vara den vi letar efter.
Lite om mig
Jag är en sprallig och positiv 22-årig tjej som bor med mina föräldrar strax utanför Uppsala.
Jag älskar shopping, att bada, läsa böcker, lyssna på musik och att ta långa promenader - oavsett väder! Utflykter och nya upplevelser är något jag verkligen uppskattar.
Om jobbet - vakennatt
Nu söker jag en personlig assistent som kan finnas vid min sida nattetid, när resten av världen sover.
Arbetstiderna är vardagar 22.00-07.00, och tjänsten är på cirka 80 % med ett rullande schema - ena veckan arbetar du fem nätter, veckan efter två.
Tjänsten är ett vikariat som sträcker sig fram till 1/6 2026 men kan komma att förlängas
Som min assistent är du vaken hela natten för att ge mig trygghet och stöd när jag behöver det.
Du finns där om jag behöver hjälp med:
• Personlig hygien, på- och avklädning samt förflyttningar (taklyft används, manuella lyft kan förekomma).
• Mat via mitt hjälpmedel på magen och medicinering.
• Positionering och tillsyn så jag kan sova gott och tryggt.
Jag använder rullstol och elrullstol, och kommunicerar med Bliss och tecken. Det är därför viktigt att du har tålamod, förståelse och ett vänligt sätt.
Viktigt att veta
• Det finns pälsdjur i hemmet - du bör därför inte vara allergisk.
• Vi söker endast kvinnliga assistenter.
• Körkort och tillgång till bil krävs för att ta sig till och från arbetsplatsen.
Vem är du?
Du är lugn, ansvarsfull och har lätt för att bevara fokus även under lugna nätter.
Du är trygg i dig själv, noggrann och omtänksam, med en genuin vilja att hjälpa andra.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift och respekterar mina rutiner och behov.
Erfarenhet av personlig assistans eller vårdarbete är meriterande - men viktigast är din inställning, ditt tålamod och ditt stora hjärta.
Låter det här som du?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Kanske är det just du som blir min nya nattstjärna och en del av vårt fantastiska team.
Tillsammans skapar vi trygghet, värme och glädje - även när det är mörkt ute.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige.
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
