Personlig Assistent, Vaken Natt Glimåkra, Ca 49%. Refnr: Natt 190-2025
MejDej-kooperativet / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Osby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Osby
2025-10-22
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MejDej-kooperativet i Osby
, Östra Göinge
, Älmhult
, Markaryd
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Vaken natt, ca 49 %: 7 nätter på 4 veckor:
Härlig, positiv och omhändertagande assistent sökes!
Vår dotter har behov av dubbelbemanning och assistans dygnet runt. Hon behöver ha en assistent hos sig som jobbar vaken natt för att snabbt kunna assistera vid ep-anfall. I nära anslutning finns sovande jour till hjälp vid behov.
Vi söker dig som vill jobba som assistent, vaken natt, till vår dotter är 29 år. Hon bor i en egen lägenhet hemma hos oss på vår gård i Östra Göinge kommun. Du behöver ha bil och körkort för att jobba hos oss då vi bor lantligt och du kan inte ha allergi mot pälsdjur då djur är en del av vår vardag.
Vår tjej har en omfattande funktionsnedsättning och behöver hjälp med allt i sin vardag. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ett arbete inom vården och gärna av rörelsehinder, sond, epilepsi och/eller alternativ kommunikation- men det är inget krav, vi utbildar dig på plats, din personlighet är det som väger tyngst.
Det är viktigt för oss att du är en omtänksam och lyhörd assistent, gärna kvinna, som kan tolka, kommunicera och föra vår dotters talan. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom vården men absolut viktigast är din personlighet och att vi känner oss trygga med varandra. Vi är en genuin och fin arbetsgrupp och ser fram emot att få välkomna ytterligare en kollega som kan förgylla vår dotters vardag och förstärka vårt arbetslag med ytterligare ett stort hjärta.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Lön, ersättning och förmåner:
Individuell lönesättning. Fremias kollektivavtal för personliga assistenter.
Tjänstgöringsgraden är ca 49 %, 7 nätter på 4 veckor.
Friskvårdsbidrag utgår med 3000kronor/år.
Bredvidgång och utbildning efter behov.
Ansökan ska innehålla: personligt brev, CV, referenser och lönekrav. Vi önskar se utdrag ur polisens belastningsregister vid eventuell anställning. Rekrytering kommer att påbörjas innan sista ansökningsdag. Vi ser gärna att du kan börja med kort varsel.
Skicka din ansökan till jobbansokan@mejdej.se
och ange refnr: NATT 190-2025. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
Personligt brev och CV
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NATT 190-2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
283 35 OSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MejDej-kooperativet Kontakt
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112 Jobbnummer
9570020