Personlig assistent vaken natt 70 % (man med ALS, centrala Göteborg)
Levanda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-12-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Levanda Personlig Assistans AB i Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
, Borås
eller i hela Sverige
Levanda Personlig Assistans är ett litet och personligt assistansföretag med stor omsorg för våra anställda. Vi önskar engagerade och positiva medarbetare som brinner för att arbeta med människor.
Levanda Personlig Assistans AB söker en trygg och erfaren personlig assistent för ett vaken nattuppdrag hos en man som bor centralt i Göteborg. Kunden lever med ALS och behöver en lugn, uppmärksam och ansvarsfull assistent vid sin sida under nattens timmar.
Tjänsten är på 70 % med arbetstid kl. 23:00-06:00.
Arbetet innebär vaken natt och du arbetar där kunden befinner sig, i hans hem.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Övervakning och trygg närvaro
• Lägesändringar och positionering
• Stöd vid andning och hantering av hjälpmedel (hostmaskin och V-PAP)
• Personlig omvårdnad vid behov
• Dokumentation och kommunikation inom teamet
Du blir en del av ett mindre, professionellt och engagerat team.
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av personlig assistans eller vård
• Är ansvarstagande, stabil och uppmärksam
• Kan arbeta självständigt under nattpass
• Har god fysik
• Har mycket god svenska i tal och skrift
• Har vana av hostmaskin eller V-PAP (meriterande men inget krav)
• Har förmåga att agera snabbt och tryggt vid behov
• Erfarenhet av arbete med personer med ALS är meriterande.
Vi erbjuder:
• En viktig och meningsfull roll
• Introduktion i kundens rutiner och hjälpmedel
• Kollektivavtal och trygga villkor
• Ett stöttande team och en professionell arbetsmiljö
Vi ser fram emot att lära känna dig, varmt välkommen att söka tjänsten! Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Levanda Personlig Assistans AB
(org.nr 556818-0151) Kontakt
Flutura Petri 0313832646 Jobbnummer
9641123