Personlig assistent, timvikarie, till man i 40-årsåldern i Lycksele
Aktiv Assistans Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lycksele Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lycksele
2026-02-06
På Aktiv Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Aktiv Assistans söker en personlig assistent till vår kund i Lycksele. Tjänsten är en timanställning vid behov och innebär att du arbetar när ordinarie personal har ledigt eller är frånvarande på grund av sjukdom.
Arbetstider:
Kl. 08.00-16.15
Kl. 11.00-17.00
Kl. 15.30-22.00
Kl. 08.00-19.00 (helger)
Tillträde sker enligt överenskommelse och vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en man i 40-årsåldern som trivs med aktiviteter utomhus och sociala sammanhang. Han tycker även om att åka på loppisrundor. Som assistent stöttar du honom i alla delar av vardagen.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Stöd i dagliga rutiner och hushållssysslor
Hjälp med personlig hygien samt av- och påklädning
Assistans vid förflyttningar, träning och sondmatning
Stöd vid kommunikation
Följa med och vara delaktig vid bad
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och en god förmåga att uppfatta, analysera och förstå en annan persons behov i vardagen. Du är trygg i dig själv, social och inkännande.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Rökfri
Tål klorerat vatten
MERITER
Erfarenhet som personlig assistentKörkortskrav
Sysselsättningsgrad: 1 timvikarie.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Aktiv Assistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Aktiv Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ det redan nu, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Du kan enkelt beställa utdraget digitalt via Kivra, välj "arbete med barn med funktionsnedsättning" och gör din beställning här.
Jobba hos Aktiv Assistans Norr AB
Aktiv Assistans Norr AB är ett familjärt assistansföretag med huvudsaklig verksamhet i Västerbotten. Vi brinner för att hjälpa personer med funktionsvariationer att leva ett så meningsfullt och rikt liv som möjligt, utifrån deras behov och önskemål. Våra ledord - inflytande, trygghet, tillgänglighet och kompetens - genomsyrar allt vi gör. Vi är lika måna om våra kunder som om våra anställda och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Aktiv Assistans
Som personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad både under arbetstid och på väg till och från jobbet, så att du kan känna dig trygg om något oförutsett skulle ske. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag till alla våra medarbetare och arrangerar regelbundet aktiviteter för både personal och kunder. Vi är måna om att du ska trivas hos oss och känna dig som en del av gemenskapen!
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjliga chanser att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Arbetsgivare Aktiv Assistans Norr AB
LYCKSELE
