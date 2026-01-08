Personlig assistent timvikarie sökes till kund i Skarpnäck
BonZi personligt stöd AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BonZi personligt stöd AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Botkyrka
eller i hela Sverige
På Bonzi arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Vi söker nu flera timvikarier som vill arbeta hos kund i Skarpnäck
Du kommer ge stöd i allt från dagliga rutiner till fritidsaktiviteter, alltid med målet att den du assisterar ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
Vi söker främst dig som vill arbeta som vikarie vid behov vid ordinarie assistenters frånvaro vid tex semester eller sjukdom,
Mer information om kunden ges vid intervju.
Arbetstider:
Varierande tider dag och kväll vardag som helg.
För denna tjänst är vissa arbetspass punktinsatser 1 timme på morgonen och 1 timme på kvällen, även andra arbetstider som dag och kväll förekommer.
Är du flexibel med arbetstider och kan börja omgående är detta meriterande.
Om dig :
Vi söker dig som har ett intresse för människor och som trivs i där du får bidra med omtanke, engagemang och trygghet. Du är socialt lyhörd , ansvarstagande och flexibel - och du har lätt för att samarbeta .
Arbetsuppgifterna innefattar t.ex.:
Stöd med dagliga rutiner och hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Praktiskt stöd i vardagliga aktiviteter
Social samvaro
Manuella förflyttningar kan förekommaPubliceringsdatum2026-01-08Kvalifikationer
Kunna arbeta varierande tider vardag som helg. Fysisk stark
Meriterande :
Erfarenhet av olika funktionsvariationer, samt yrkesmässigt arbete inom vård och omsorg. Kanske har du arbetat som personlig assistent innan eller liknande arbete inom vård och omsorg. Omfattning: 5 timvikarier
Tillträde:Intervjuer sker löpande och kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Bonzi är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned från Skatteverkets hemsida.
För att kunna jobba som personlig assistent, ledsagare eller avlösare måste du vara minst 18 år.
Många av våra kunder önskar att man uppvisar ett belastningsregister vid eventuell anställning. Detta beställer du enkelt Du beställer enkelt med Bank-ID genom via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd: Bonzi är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om rekryteringsprocessen: Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
Om oss: Bonzi är ett företag som administrerar personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice. Vårt kontor finns i Skarpnäck. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bonzi Personligt Stöd AB
(org.nr 556813-2301) Kontakt
Helena S helena.stalenkrans@bonzi.se 0769484491 Jobbnummer
9672959