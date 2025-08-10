Personlig assistent, timvikarie sökes till 12-årig pojke utanför Järna
2025-08-10
Vi söker en lekfull, flexibel och engagerad assistent till vår goa kille!
Vi har ett litet gäng assistenter, men behöver utöka gruppen med en medarbetare och ett par timvikarier.
Du kommer att arbeta där vår son befinner sig. På vardagar följer du med i taxin till skolan i Fruängen och får där hänga med ett gäng härliga barn, assistenter och pedagoger. På helger jobbar du i vårt hem utanför Järna eller följer med på de utflykter vi gör med familjen.
Den här lille pojken har ett starkt musikintresse, gillar att bada på badhuset och älskar när vuxna busar och larvar sig! Han har en cp-skada, epilepsi och utvecklingsförsening och behöver hjälp med det mesta. En assistent behövs för att kunna äta, matas i knapp på magen (PEG), toalettbesök, påklädning, förflyttning, hygien, träna, strecha och såklart för att leka och busa!
Som assistent kommer du att fungera som vår sons armar och vara hans språkrör. Han behöver ha trygga personer runtomkring sig som kan hjälpa honom att göra sig förstådd, bidra till att han får ha ett roligt och bra liv och känna sig lite självständig.
Inga medicinska förkunskaper krävs för att jobba här, för oss är det viktigare att du har personkemi med vår son och passar in i vår familj. Däremot bör du vara lyhörd, engagerad och ha god fysik, då en del tunga moment förekommer. En fördel är också att du gillar barn (lillasyster på 9 år finns i familjen). Du behöver förstå och prata bra svenska och ha körkort. Eftersom vi bor på landet behöver du också ha tillgång till egen bil för att kunna ta dig hit.
Vi söker i första hand en deltidsanställd (ca 50%) men kommer också behöva fler timvikarier. Arbestiden är mest förlagd dagtid vardag men ibland kväll och helg.
Vill du ha ett roligt, varierande och lärorikt arbete, så är du välkommen med din ansökan!
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.
Som personlig assistent åt barn med funktionsvariation krävs ett särskilt utdrag ur polisens belastningsregister som du kan ansöka om här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
