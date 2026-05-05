Personlig assistent, tim- och sommarvikarier till rullstolsburen kvinna
Är du en positiv person med skinn på näsan som samtidigt har glimten i ögat? Är du lyhörd och har en förståelse för andra människors livssituation och val i livet?
Vi söker nu personliga assistenter som har möjlighet att jobba extra vid behov samt under sommaren som sommarvikarie hos vår medlem, en kvinna i 60-årsåldern, i Södra Sandby.
I ditt arbete som personlig assistent kommer du att hjälpa vår medlem med allt i vardagen där funktionsnedsättningen sätter gränser, från det att morgonrutinen börjar tills att kvällsrutinen inför sänggående tar vid. Hjälpmedel finns för förflyttningar och dylikt. Under vissa tillfällen under dagen är det dubbelassistans.
Vår medlem har ett stort behov av hjälp i sin kommunikation med andra varför det är ett krav att du talar och förstår svenska mycket bra. Då det finns begränsat med hjälpmedel för just kommunikation krävs att du har tålamod att vänta in och tolka vad brukaren önskar hjälp med. Även datavana krävs då medlemmen behöver mycket hjälp vid datorn. Det är viktigt med en förståelse och respekt för att du jobbar i någon annans hem. Då det finns pälsdjur i hemmet kan du inte vara allergisk eller ha svårigheter i att assistera vid arbetet med husdjuren. Du behöver ha körkort och bil alternativt att du kan ta dig till arbetsplatsen på annat sätt eftersom bussförbindelsen till arbetsplatsen fungerar sämre sen kväll och tidig morgon. Arbetspassen är förlagda mellan kl. 08.00-16.30 samt kl. 15.30-24.00 alla dagar i veckan.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som personlig assistent och på grund av arbetets art ser vi gärna kvinnliga sökanden.
Välkommen med din ansökan där du berättar varför just du är rätt person för jobbet!
Kooperativet Lila är en av Sveriges första assistansverksamheter. Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som våra anställda personliga assistenter ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.
Under våra 30 år har verksamheten utvecklats tillsammans med reformen som gav oss personlig assistans i Sverige. Några av våra medlemmar har med sitt politiska engagemang på riksnivå varit med och påverkat den lagstiftning som ger personer med funktionsnedsättning rätt till självbestämmande.
Läs mer om oss på www.kooperativetlila.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kooperativet Lila Ekonomisk fören
, http://www.kooperativetlila.se/
Höstbruksvägen 12 B
)
226 60 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort.
