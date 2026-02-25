Personlig assistent tim/sommar vikarie till kvinna i Helsingborg
2026-02-25
Publiceringsdatum2026-02-25
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-25Beskrivning
Nu söker vi personliga assistenter som vill jobba som tim och sommarvikarier till en kvinna i centrala Helsingborg.
Kvinnan är rörelsehindrad till följd av en MS-diagnos och behöver din hjälp i alla moment under dygnets alla timmar. Viss dubbelassistans förekommer under förmiddagar och kvällar.
Du som söker är en positiv person, som ser möjligheter i de situationer som dyker upp och som själv mår bra av att vara till hjälp. Tålamod och lyhördhet är av stor vikt och du ska ha respekt för integritet och människovärde. Det är viktigt att du tar ditt arbete största allvar för det är ju med hjälp av dig som möjligheten att leva ett liv ungefär som alla andra ges. Har du dessutom en skön humor och glimten i ögat kan det bli hur bra som helst.
Vi ser verkligen fram emot att läsa din ansökan och vi ser gärna att du skriver personligt då kvinnan tycker att det är trevligt att läsa samt hjälper henne att få en klarare bild av dig som söker. Om det finns möjlighet så inkludera gärna även en bild i din ansökan. Ser gärna manliga sökande då vi eftersträvar en jämn könsfördelning i min assistentgrupp.
Jag värdesätter erfarenhet av liknande arbete och utbildning inom området, men viktigast av allt är din personlighet och att ni "klickar". För att vi ska förstå varandra är det viktigt att du har god svenska i tal och skrift.
Kooperativet Lila är en av Sveriges första assistansverksamheter. Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som våra anställda personliga assistenter ska erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.
Under våra 30 år har verksamheten utvecklats tillsammans med reformen som gav oss personlig assistans i Sverige. Några av våra medlemmar har med sitt politiska engagemang på riksnivå varit med och påverkat den lagstiftning som ger personer med funktionsnedsättning rätt till självbestämmande.
Läs mer om oss på http://www.kooperativetlila.se/. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
