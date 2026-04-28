Personlig assistent till yngre kvinna i Eslöv
2026-04-28
Är du glad, initiativtagande, positiv och trivs med aktiva arbetsdagar?
Timanställning med möjlighet till en fast tjänst- ca. 70%.
Vi söker engagerade och drivna personliga assistenter till en kvinna i Eslöv. Tjänsten passar dig som vill göra skillnad i en annan människas vardag och samtidigt få ett meningsfullt och utvecklande arbete.
Som personlig assistent arbetar du med att stödja en person i det dagliga livet utifrån individuella behov och önskemål. Arbetsuppgifterna kan variera och innefattar exempelvis hjälp med personlig omvårdnad, hushållssysslor, förflyttningar samt att följa med på aktiviteter.
Vi söker dig som:
Är lyhörd, empatisk och ansvarstagande
Är positiv, glad och påhittig som person
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer
Inte vara hundrädd eller djurallergi då det finns hund i hemmet
Rökfri
Meriterande om du har erfarenhet av epilepsi
Körkort är meriterande
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är meriterande men inget krav - stor vikt läggs vid personlig lämplighet och personkemi.
Arbetstider:
08:00-16:00
15:15-21:30
21:30-08:00
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och varierande arbete
Introduktion och stöd i din roll
Monument Assistans ber alltid om ett utdrag ur belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/ Publiceringsdatum2026-04-28Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent är meriterande, men inte ett krav.
• God kommunikationsförmåga och empati.
• Flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter kundens behov.
Vi ser fram emot din ansökan!
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687)
123 54 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Uppdragschef
Rebecca Rosman rebecca@monumentassistans.se +46760051350
9881128