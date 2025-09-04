Personlig assistent till Visby Gotland till härlig kund och arbetsgrupp
2025-09-04
Vi på Vår Omtanke söker nu en personlig assistent som vill arbeta med vår manliga kund som bor nära centrala Visby på Gotland. Kunden är en ung man i 20 år åldern. I rollen kommer du göra skillnad i en människas liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Om tjänsten
Vi söker någon som kan arbeta upp till 75% i en trevlig arbetsgrupp. I arbetet ingår lyft och förflyttningar så du behöver ha bra fysik. Personen som söker en till assistent arbetar i butik alla vardagar och då följer du med honom dit och ger honom assistans där om du arbetar under den tid han vistas där.
Vem är du?
Du är en ärlig och pålitlig person som genuint tycker om att arbeta och du äger förmågan att kunna skapa en harmonisk atmosfär omkring dig. Du bör ha stor empati, ha tålamod samt kunna sätta dig in i en annan människas situation och vara mycket lyhörd. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller har annan erfarenhet som kan anses vara likvärdig. Som person har du en god social förmåga, ser till hela kundens behov, är noggrann och ansvarstagande samt har ett gott bemötande. Viktigt också att du är strukturerad som person och kan ta egna initiativ. Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökande.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Normalt är det arbetspass på 24 timmar. Det finns stora möjligheter för de anställda att påverka vilka dagar man arbetar och vilka man vill vara ledig.
Typ av Tjänst: Fast tjänst på 75%. Är det så att du vill arbeta mindre kan vi erbjuda detta också. Vi söker även en till vikarie, med möjlighet att långt i förväg boka in arbetspass.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar utgår enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9492179