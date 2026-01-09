Personlig assistent till vår uppdragsgivare i Norrköping
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping
Vi söker dig som vill arbeta hos en man i 37-årsåldern.
Som personlig assistent har du ett variationsrikt arbete där dagen kan innefatta allt från vardagliga sysslor, omsorg till att följa med på nöjen och evenemang. Arbetet innebär att du som assistent ska stödja uppdragsgivaren genom dagen.Publiceringsdatum2026-01-09Om tjänsten
Som personlig assistent till vår uppdragsgivare är du en aktiv del av hans vardag och du stöttar honom i allt, såväl hemma som på aktiviteter.
Han behöver hjälp med omfattande behov såsom personlig hygien, matning/matlagning förflyttningar, på - och avklädning samt sedvanliga hushållssysslor. Han gillar att umgås med vänner, familj samt ta en runda förbi gymmet.
Om dig:
Du har erfarenhet av att arbeta med personer som har liknande funktionsnedsättning eller inom andra verksamheter inom LSS.
Du behöver vara glad, social, engagerad. Har du kanske ett film- och musikintresse, gillar du att umgås och hänga på stan, även träna? Du ska ha goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Omgående start. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877) Kontakt
Uppdragschef/rekryterare
Hassan Al-Nuaimi hassan.al-nuaimi@saand.se 0101550300 Jobbnummer
9675596