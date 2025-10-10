Personlig assistent till vår uppdragsgivare i centrala Jönköping- dygnspass
2025-10-10
Är du på jakt efter ett nytt arbete där du får göra skillnad, arbeta varierande och agera stöd åt en annan människa som är aktiv och social? Då kanske det är just detta jobb du borde söka!
Vi söker just nu en självständig och initiativrik personlig assistent som kan bli en del av vårt team runt vår manliga uppdragsgivare mitt i centrala Jönköping. Publiceringsdatum2025-10-10Om tjänsten
Vår uppdragsgivare är en social man i 40- årsåldern. Han bor i egen lägenhet i centrala Jönköping och är i behov av assistans dygnet runt. Arbetsuppgifter som förekommer är bland annat personlig omvårdnad, medicinering, matlagning, bakning och hushållssysslor samt att följa med som stöd vid olika typer av vardagsaktiviteter och utflykter. Vår uppdragsgivare tycker om att träffa vänner, släkt och familj. Uppdragsgiavren tycker om att gå på promenader, fika, bada och vara med vid matlagning och bakning. Hans intresse för musik är stort och det vore värdefullt om ni kunde dela det intresset tillsammans.
Tunga lyft förekommer, hjälpmedel finns men det är en fördel att du som söker har god fysik för att du ska orka hänga med i svängarna och på de äventyr som detta uppdrag ger och erbjuder.
Vem söker vi?
För att du och uppdragsgivaren ska trivas tillsammans tror vi att du är en lyhörd person med en lugn, trygg och stabil sida. För att göra vår uppdragsgivares vardag omväxlande, intressant och aktiv krävs det att du är uppfinningsrik och påhittig i ditt arbetssätt och bemötande. Du har förmågan att arbeta självständigt och du är flexibel i att se möjligheter i förändringar för att snabbt matcha uppdragsgivarens humör, vilja och behov. Vi ser gärna att du har erfarenhet/ utbildning från yrket personlig assistent eller annat omvårdnadsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av epilepsi. För att bli aktuell för denna tjänst krävs det att du har körkort och är rökfri. Du kan inte heller vara allergisk mot klor då båda bad ingår i uppdragsgivarens aktiviteter.
Vad erbjuder vi
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
Vi söker nu:
• Deltidstjänst på ca 65-75%
• Vi söker även timvikarier som vill jobba extra vid behov
• Arbetstider som förekommer är dag, kväll, helg och natt (väntetid) i form av dygnspass
• Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse
• Du får möjlighet till introduktion och bredvidgång med en erfaren assistent
För mer information kontakta ansvarig arbetsledare Sandra Ekdahl, sandra.ekdahl@kooperativetolja.se
Är det här tjänsten för dig? Skicka in din ansökan omgående då urval och intervjuer kommer ske löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=belastningsregistret&mtm_source=google&mtm_medium=cpc&mtm_content=allman&gclid=EAIaIQobChMIys7XrrHv_AIVxMPVCh1ObgvKEAAYAiAAEgIKk_D_BwE
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
