Personlig assistent till vår härliga kille på 6 år boende i Bandhagen
2025-08-26
Plusfamiljen är ett familjeägt assistansbolag som i närmare 20 år har stöttat människor med funktionsvariation att leva livet fullt ut - på sina egna villkor. Hos oss möter du värme, engagemang och en kultur där vi sätter både kunder och medarbetare först.
Vårt uppdrag är att skapa en personlig och kvalitativ assistans där omtanke, professionalitet och engagemang går hand i hand. Att arbeta hos oss innebär att bli en del av något större - vi gör skillnad för människor som behöver det allra mest.
Personlig assistent nattetid hos vår 5 åriga kille i Bandhagen
Vår kund är en härlig kille på 6 år som bor med sin varma familj bestående av mamma, pappa och två yngre bröder. Han går i skolan på dagtid och behöver assistans all tid han ej är i skolan. Som assistent finns du där och ger honom det stöd han behöver, inklusive lek och bus. Våran kille är rullstolsburen och behöver omfattande stöd med allt från andning till hygien och vi önskar därför att du arbetat som assistent tidigare.
Det är en lekfull och glad kille som behöver en trygg och stabil person vid sida under nätterna.
Vem söker vi?
• Du har kunskap om sondmatning, andningsstöd och god fysik.
• Du är minst 20 år, lyhörd och bra på att ta ansvar.
• Du är barnkär och tålmodig.
• Du är rökfri.
• Du behöver kunna prata obehindrad svenska.
• Har du körkort är det toppen men inget krav.
Omfattning av tjänst:
Vi söker nu en assistent som kan jobba nätter varannan helg och om önskemål finns kan man även jobba eftermiddag/kväll.
Det är en fördel om du är flexibel och kan hoppa in extra vid behov.
Det här erbjuds du:
Många av våra anställda har funnits med oss sedan starten 2006 vilket vi är mycket glada och stolta över! Vi vill att du som anställd ska må bra och känna att ditt jobb är meningsfullt. Som personlig assistent är du otroligt viktig för en annan människa och ibland för en hel familj.
Som en av oss får du:
• En kontaktperson-din chef, finns där för att svara på både praktiska frågor och för att ge stöd.
• Kollektivavtal- det är superviktigt för din trygghet idag men också för din framtid.
• Du är försäkrad och får friskvårdsbidrag.
• Vi stöttar och utbildar dig när du behöver det.
• Du får en fast grundlön per timme.
• Semesterersättning och ob-tillägg utifrån kollektivavtalet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om oss på vår hemsida www.plusfamiljen.se
om varför du ska välja just oss. Sista ansökningsdatum är 26/9 men tjänsterna kan komma att tillsättas innan dess. Vid frågor kontakta Verksamhetschef jessica.boman@plusfamiljen.se
