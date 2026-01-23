Personlig assistent till vaken natt hos 24 årig kille i Tidaholm
2026-01-23
Vi söker en personlig assistent till en kille som är 24 år och bor med sin familj i Tidaholm. Att vara personlig assistent innebär att assistera med omvårdnad, förflyttningar, träning och allt som förekommer i det vardagliga livet.
Du som söker känner ett genuint engagemang för att arbeta med människor, är lyhörd, har tålamod och med hjärtat på rätta stället. Det är viktigt att du kan känna dig bekväm med att jobba nära anhöriga då den assistansberättigade bor med sin familj. Intresse som finns är bland annat bilar, och tycker du om data/TV spel är det ett plus. Det finns katt i familjen så du kan inte vara allergisk.
1 vikariat ca 69% där man arbetar vaken natt 5 nätter varannan vecka. Vikariatet inleds med bredvid gång då det är viktigt att du känner dig säker i de arbetsuppgifter som ingår i arbetet. Tillträde enligt överenskommelse.
Kollektivavtal personlig assistent Fremia-Kommunal
Välkommen med din ansökan märkt "LM senast 2026-02-22 till e-post: info@skaraborgsassistans.com
SkaraborgsAssistans begär utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos minderåriga samt hos vissa vuxna. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Registerutdraget du ska använda heter - https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi har endast möjlighet att höra av oss till sökande som blir aktuella för intervju. Vi efterfrågar referenser.
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av assistansberättigade medlemmar. Vi är idag 47 medlemmar med ca 300 personliga assistenter. Medlemmarna är sina egna arbetsledare alternativt har en vice arbetsledare till sin hjälp för att grundtankarna om integritet, valfrihet och självbestämmande ska kunna uppfyllas. Vår verksamhet värnar om assistansreformen och verkar helt utan vinstintresse. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda.
Mer info: www.skaraborgsassistans.com
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@skaraborgsassistans.com Arbetsgivarens referens
http://www.skaraborgsassistans.com
