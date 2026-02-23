Personlig assistent till ung vuxen man på deltid
2026-02-23
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Särnmark Assistans AB i Örebro
, Hallsberg
, Nora
, Arboga
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i andra delar i Sverige. Vi söker nu personlig assistent till kund som bor i Örebro.
Om jobbet som personlig assistent
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning i dennes dagliga liv. Du assisterar och stöttar personen i vardagen och på fritiden. Din arbetsplats är där kunden befinner sig och dina arbetsuppgifter innebär övergripande att du assisterar kunden så att kunden får förutsättningar att leva det liv som han önskar.
Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter beror på kundens behov och livsstil. Kund tycker om när det går undan och racear gärna på i sin rulle, det är viktigt att du som assistent orkar med hans tempo. Du följer med kund ut på promenader och besöker lekplatser och andra ställen kund gillar. Kund har dålig syn och behöver därför din hjälp att beskriva sin omgivning; vad du- och andra gör, förbered på ljud som du vet kan skrämma, få kund att se- och uppleva tillsammans med dig. Kund använder sina övriga sinnen för att förstärka sin nedsatta syn; smak, känsel, hörsel och lukt. Kund sitter i rullstol som han kör själv inomhus. Viktigt att dukan arbeta de arbetstider som är se mer om det längre ner.
Vi söker dig som:
Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. Det är viktigt att du som assistent är lugn och tålmodig för att på bästa vis hjälpa kund komma framåt i träning och utveckling. Precis som för dig, så tar det tid för kund att lära sig nya saker och det är viktigt att du som assistent har viljan och lugnet för att ge kund de rätta förutsättningarna att lyckas med de utmaningar vi tar oss för. Det är av stor vikt att du kan flytande svenska i tal och skrift.
Om anställningen
Vi söker nu en ordinarie som kan arbeta 2 dagar/veckan. Söndagar kl. 11:00-18:00 och måndagar kl. 15:00-19:00. Arbetstiden är förlag på eftermiddag och kväll, vardag som helg. Du skall även kunna arbeta dagtid under lov samt kunna hoppa in när kund blir sjuk och är hemma från skolan. Du skall även kunna vikarier för annan assistent när den är sjuk eller är ledig.
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Så här ansöker du
Du ansöker genom att klicka på knappen "ansök" längst ned till höger på sidan och svara på ett antal urvalsfrågor. Du ska även bifoga ditt CV och personligt brev. Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos en vuxen kund behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
Du beställer registerutdraget via Polisens hemsida, här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
