Personlig assistent till ung tjej utanför Skellefteå med flexibla arbetstid
2025-09-30
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Du kommer att jobba med en ung tjej på 24 år i hennes hem. Hon behöver stöd och motivering i det dagliga livet, planering, aktivering och tolkning i sin kommunikation. Du kommer att finnas för att hjälpa till med den personliga omvårdnaden, hygien, hushållssysslor och mycket annat som hör vardagen till.
Vi söker dig som är lugn, positiv, empatisk och flexibel. Du ska trivas att jobba i team med struktur och rutiner.
Erfarenhet kring autism och lågaffektivt arbetssätt är ett plus men inte ett måste då vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Din svenska måste vara mycket god i tal och skrift.
Om tjänsten: Kvinnan bor i en by som ligger 1 mil från Hjoggböle (Skellefteå) så man behöver körkort och tillgång till bil. Arbetstiderna är idag förlagd mellan 09:00-21:00 men arbetstiderna är flexibla och fastställes enligt enskild överenskommelse.
Hund och katt finns i hemmet.
Vi rekryterar löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Har du några frågor om tjänsterna får ni gärna kontakta Ann-Marie Stolberg,ann-marie.stolberg@godassistans.se
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:-/år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag för alla som jobbar med barn.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För att styrka din rätt att arbeta i Sverige behöver du kunna uppvisa svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU).
• Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans Jobbnummer
9533156