Personlig assistent till ung tjej, Sävar - fokus på trygghet och utveckling
Helsa Omsorg Norden Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-06-30
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Vi söker nu en personlig assistent till en 14-årig tjej i Sävar. Det här är ett uppdrag för dig som uppskattar att bygga relationer, skapa trygghet och få vara med och bidra till en annan människas utveckling över tid.
Arbetet innebär inga tunga lyft eller fysiskt krävande moment. Istället ligger fokus på närvaro, kommunikation, trygghet och att skapa förutsättningar för en bra vardag. Du får möjlighet att utveckla värdefulla kunskaper inom kommunikation, AKK och lågaffektivt bemötande – erfarenheter som är användbara både inom arbetslivet och i mötet med människor genom livet.
Du kommer att arbeta nära en varm och engagerad familj som ser assistansen som en viktig del av deras dotters livskvalitet. Tillsammans skapar ni en trygg vardag där utveckling får ta plats i sin egen takt. Det här är ett uppdrag där man ofta får mycket tillbaka. Ju mer du engagerar dig i relationen, kommunikationen och vardagen, desto mer får du möjlighet att se framsteg, bygga förtroende och uppleva glädjen i de små och stora steg som sker längs vägen.
Arbetsplatsen ligger i en lugn och naturnära miljö nära havet, vilket bidrar till en harmonisk arbetsmiljö i Sävar med goda förutsättningar för fokus och närvaro. Tjänsten passar även dig som studerar och söker ett meningsfullt arbete vid sidan av studierna. Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Vi söker både dig som vill arbeta på schemarad och dig som vill arbeta extra vid behov. Eftersom uppdraget är nytt finns möjlighet att vara med från start, växa in i rollen och utveckla din tjänst över tid. Vi berättar gärna mer om uppdraget och diskuterar tillsammans vilken omfattning som kan passa dig.
Arbetspassen är förlagda till dag, kväll och vaken natt.
Vi ser gärna kvinnliga sökande utifrån kundens önskemål. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras innan anställning.
Företagsinformation
På Helsa Omsorg arbetar vi med personlig assistans där vi tror på högt inflytande, hög tillgänglighet och god kvalitet för både våra kunder och vår personal.
Vi vet att de Personliga Assistenterna är helt avgörande för våra kunders livskvalitet.
Hållbarhet, engagemang, lärande, samverkan och ansvar är vår värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet.
Som Personlig Assistent hos oss får du en engagerad verksamhetschef som ansvarar för din arbetsmiljö och en platt organisation med korta beslutsvägar. Givetvis omfattas du också av kollektivavtal genom vår Branschorganisation Vårdföretagarna där vi är medlemmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsa Omsorg Norden Aktiebolag
(org.nr 556918-2024), https://helsa.tidvis.se/lediga_tjanster
Västra Norrlandsgatan 22 a (visa karta
)
903 29 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsa Omsorg Norden AB Kontakt
Verksamhetschef
Linn Rydberg info@helsaab.se 090-2060880 Jobbnummer
9986085