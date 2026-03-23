Personlig assistent till ung tjej i Marieholm
Vi söker nu sommarvikarier och timanställda vid behov till en tjänst som personlig assistent i Eslöv.
Vi letar efter dig som är kvinna, pålitlig, engagerad och som genuint tycker om att hjälpa andra människor. Du är lyhörd, ansvarstagande och har förmågan att skapa trygghet och kontinuitet i vardagen.
Tjänsten passar dig som vill arbeta mer under sommaren och även ha möjlighet att fortsätta som extra personal vid behov efter sommaren.
Livsam Personlig Assistans AB finns i stora delar av landet. Vårt ledord är att vara sitt bästa jag, varje dag - både för våra kunder och för våra medarbetare.Om tjänsten
Din uppgift blir att hjälpa kunden till att få en fungerande och värdefull vardag. Det är viktigt att du har lätt för att arbeta individuellt, är lyhörd för kundens behov och kan ta ansvar.
Här kan du läsa mer om kunden:
"Jag är en tjej i tjugoårsåldern som bor i Marieholm tillsammans med mina föräldrar, syster och familjens hundar. Nu söker jag en kvinna som kan bli min nya assistent och ingå i ett trevligt arbetslag.
Jag är gravt funktionshindrad men är oftast på ett glatt humör. Jag har trots min grava funktionsnedsättning en förmåga att kommunicera och vara med, men inte på något sätt som någon annan, utan på mitt sätt, vilket du lär dig efter ett tag.
Jag behöver din hjälp och stöttning dygnet runt alla dagar i veckan från morgonen till eftermiddagar samt kväller, nätter och helger. Som min assistent hänger man med mig på bland
annat daglig verksamhet, olika aktiviteter och i hemmet.
Eftersom jag inte alltid sover så bra på nätterna jobbar man vaken natt hos mig.
Då det tar ett tag att lära känna mig och jag vill att du som söker ser ditt jobb som ett längre engagemang. Det är viktigt att du blir en fungerade del tillsammans med min övriga familj.
Det du som min assistent först och främst ska göra är att vara behjälplig vid matsituationer, personlig hygien, förflyttningar, kommunikation, träning, lek och andra aktiviteter. Det ingår en del daglig medicinering. Jag är en mycket liten tjej 1,25 m och väger sisådär 30 kg.
Några önskemål är att du har erfarenhet av att arbeta med funktionshindrade barn eller att du har en utbildning som barnskötare, undersköterska eller motsvarande. Gärna erfarenhet av epilepsi. Jag har påsdialys i hemmet och det är meriterande med kunskap om det. Utbildning kommer att ges, vilket är obligatoriskt. Körkort är en fördel och önskvärt men inget krav, för oftast tar vi tåg eller taxi. Du behöver vara rökfri. Ingen pälsdjursallergi då jag går på ridning och har hundar i hemmet. Ibland besöker vi badhuset där jag gör framsteg i min rörlighet och förflyttningar, så viktigt att du inte har klorallergi.
Det vi tittar mest på är personlig lämplighet. Om du tror att vi skulle fungera bra ihop så sök denna tjänst och skicka in din ansökan. Intervjuer sker löpande, tillsättning så snart som möjligt. Och jag tror det blir svårt att hitta ett bättre jobb."
Vi erbjuder
• Tim-anställning
• Introduktion
• Individuell lönesättning
• Kollektivavtal med vårdförbundet
• Förmånlig friskvård
Vår ansökningsprocess ligger digitalt i framkant och låter dig ansöka direkt från din mobil på några få minuter utan CV eller personligt brev. Istället får du svara på några frågor om din erfarenhet och kompetens och göra en kort video-presentation.
Vi använder den senaste teknologin för att kunna erbjuda en rättvis bedömning av alla kandidater. Välkommen med din ansökan, hoppas vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Livsam Personlig Assistans AB
(org.nr 559034-6358)
671 41 ARVIKA (VÄRMLANDS) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9814086