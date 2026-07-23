Personlig assistent till ung tjej i Göteborg
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-07-23
, Mölndal
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten
Just nu söker vi dig som vill arbeta som personlig assistent åt vår kund, en tjej som är i tonåren. Arbetstiderna är på dag, kväll, natt och helg.
Kunden har en fysisk funktionsnedsättning och har behov av stöd i kommunikationen. Vi ser att du som söker tycker att det är spännande att få vara med och arbeta för ungdomens möjlighet till självständighet och utveckling. Du är en påhittig person som är omtänksam, lyhörd och trygg i dig själv. Tidigare erfarenhet av assistansyrket och/eller arbete med barn i behov av särskilt stöd är meriterande men inte ett krav. Det viktiga är att du har engagemang och vilja att utvecklas i din yrkesroll för att kunna erbjuda god kvalitet i assistansen.
Din uppgift blir att assistera henne i och utanför hemmet. Du är med i skolan och på fritidsaktiviteter. Hemmet är varannan vecka i Hovås och varannan i Majorna.
Du stöttar henne med allt i vardagen där funktionsnedsättningen sätter gränser. Du är en röstförstärkning i kommunikation. Du finns som ett fysiskt stöd vid personlig omvårdnad och aktiviteter. Och hjälper vid måltider som sker genom PEG.
I arbete med barn krävs utdrag från belastningsregistret enligt lag som lämnas till arbetsgivaren innan påbörjad anställning. Du beställer registerutdraget enligt LSS från polisen på följande sida:
Arbete med barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten
Vi erbjuder dig
• Ett viktigt arbete där du gör skillnad för kunden • Ett utvecklande arbete • Ett kundnära arbete • Friskvårdsbidrag • Interna utbildningar
Övrig information
• Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar • Tjänstgöringsgrad: Deltid • Arbetstider: Dag, kväll, natt och varannan helg • Tillträde: Enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag 2026-08-31
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Burim Neziri, Verksamhetschef, 010-130 37 09
Madeleine Jönsson, Rekryteringsspecialist, 010-130 32 49
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7522567-2113791". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Näverlursgatan 34 (visa karta
)
421 44 VÄSTRA FRÖLUNDA Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
10010346