Personlig assistent till ung man med jour nätter start omgående!
Lecura AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna
2025-08-26
OBS! För att kunna presentera dig på bästa sätt för vår kund, är kravet att det framgår hur gammal du är samt att det finns en bild på dig i ditt CV. Detta är krav från vår kund då han gärna vill veta vem han bjuder in på intervju i sitt hem.
Vår kund är en ung man i 30års åldern som bor ensam i sin lägenhet på Solstigen i Sollentuna.
Assistansen utförs i hemmet och på aktiviteter utanför hemmet. Du arbetar där kunden befinner sig.
För att jobba hos vår kund behöver du vara lyhörd samt kunna ta egna initiativ. Det är också viktigt med ansvarskänsla och uppmärksamhet.
Jobbet innebär ett stort ansvar, det är en merit om du har jobbat som personlig assistent men dock inget krav då kemi spelar störst roll.
Du som söker måste kunna vardagar samt helger. Vi söker dig som söker en tjänst om 50% och kan tänka dig hoppa in extra utöver detta vid behov.
Passen är fördelade på följande vis:
Alla dagar mellan kl: 9-18 samt 19:00-07:00 med 7 timmar jour under natten.
Rekrytering sker löpande, skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: sara@lecura.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOLLENTUNA". Arbetsgivare Lecura AB
